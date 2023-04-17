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Emekçioğlu: “Hastalarda tümörün çevresinin etkisinin ne olduğunu araştırıyoruz”

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Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi'nde kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden bağışıklık terapisini anlattı.
Emekçioğlu: “Hastalarda tümörün çevresinin etkisinin ne olduğunu araştırıyoruz”

Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nden Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nde DESAM Araştırma Enstitüsü’nün organize ettiği “Periyodik Konferanslar” dizi kapsamında, kanser tedavisinde kullanılan yenilikçi yöntemlerden bağışıklık terapisi (İmmünoterapi) ile ilgili konferans verdi. Immünoterapi’nin deri kanseri “melanom” üzerinden değerlendirildiği konferansta, deri kanserinde, kanserli bölgenin çevresindeki diğer hücrelerle ilişkisi hasta örnekleriyle irdelendi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da takip ettiği konferans, akademisyen ve öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

“Kanserde Tümör İmmün Mikro Çevresinin Rolü” konulu konferansta bilgiler veren Prof. Dr. Ekmekçioğlu, bağışıklık terapisi tedavilerinin 2018’de kullanılmaya başladığını ve aradan geçen sürede kanser tedavisinde önde gelen tedaviler arasına girdiğini söyledi.

“Hastalarda tümörün çevresinin etkisinin ne olduğunu araştırıyoruz”

Gerçekleştirdiği sunumda, normal bir deri kütlesi ve melanom (kanserli) bir deri hücresi arasındaki farkları görseller üzerinden anlatan Prof. Dr. Ekmekçioğlu, tümörlü bölgenin çevre dokularla etkileşimini belirlemenin önemine değindi. Kanserli dokunun çevre dokularla etkileşimini incelemek için onlarca çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Ekmekçioğlu, elde ettikleri sonuçlarla ilgili de bilgi verdi.

Yakın zamanda, çok kalabalık bir grupla yaptıkları çalışmada tümörün immün tedavilere toksik yanıtının araştırıldığını dile getiren Prof. Dr. Ekmekçioğlu, cilt kanseri grupları arasında yaptıkları çalışmalarla uygulanan tedavilerin hastalarda nasıl sonuçlar oluşturduğunu ve vakalar arasındaki farklılıkların nedenlerini de araştırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Ekmekçioğlu, “Bu hastalarda tümörün çevresinin etkisinin ne olduğunu araştırıyoruz. Şimdilik birçok çalışmamız henüz bulgu aşamasında. Dijital ortamda artık tümörde hangi hücre ile ilgilendiğimizi seçiyoruz. Ardından bir hücre tipi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” bilgisini paylaştı.

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Tüm bu çalışmalar sonucunda tümörün imün mikro çevresinin mimarisinin ne kadar önemli olduğunun keşfedildiğini söyleyen Prof. Dr. Ekmekçioğlu,  “Aslında bu mimariyi inceleyince çok daha ayrıntılı ve çözüm odaklı sonuçlara ulaşabiliyoruz. Dokular arasındaki komşuluklar hastalığın seyrini çok fazla etkiliyor, bunları görüyoruz” ifadelerini kullandı. Konferans, Prof. Dr. Ekmekçioğlu’nun sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplaması ile son buldu.

Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu kimdir?

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İstanbul Üniversitesi, Onkoloji Enstitüsü’nde Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Sühendan Ekmekçioğlu, Texas Üniversitesi, MD Anderson Kanser Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalar yürüttü. Deneysel tedaviler bölümünde başladığı çalışmalarına daha sonra Melanoma Medikal Onkoloji Bölümü’nde devam etti. Bugün aynı bölümde ‘İmmün Tedavilere Yanıtta Tümör Mikro Çevresinin Rolü’ konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Ekmekçioğlu, NIH ve diğer araştırma fonlarının desteğini alarak kurduğu ekibi ile tümör immün mikro çevre yapısının hasta sağkalımına etkisi, tedaviye yanıtta immün toksisitesi ve dijital platformlar ile görüntüleme yöntemleri üzerinde çalışıyor.

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