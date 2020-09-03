Emekli Kurmay Albay Ali Koruk YDP’ye Katıldı

Emekli Kurmay Albay Ali Koruk bir grup arkadaşı ile birlikte Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı.

Katılım töreninde konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Ali Koruk isminin son dönemde sembol bir isim haline geldiğini ve bu sembol ismin YDP’ye katılımının çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi. Ali Koruk’un 30 yılını devlete verdiğini söyleyen Arıklı; “Askeriyeden emekli olan YDP’de muvazzaf olur. Ali Komutanla birlikte Güvenlik Kuvvetlerinden emekli olan bir çok arkadaşımız YDP saflarında görev yapıyor. Çünkü vatan müdafaası sadece Silahlı Kuvvetlerde yapılmıyor. Siyasette de vatana hizmet esas olmalı” dedi.

Törende konuşan Emekli Kurmay Albay Ali Koruk, Güvenlik Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra önemli bir teklifle karşılaştığını siyasete girme fikrine arkadaşları ile uzun istişarelerden sonra karar verdiğini belirterek; “YDP bir misyon partisi. YDP bu toplumda hakkı yenilenlerin, ötekileştirilenlerin partisi olarak biliniyor. Madem bu misyon bu partinin ana fikri. Ben de burada bir nefer olmaya geldim” dedi.

Ali Koruk ve arkadaşlarına parti rozetleri Genel Sekreter Bertan Zaroğlu tarafından takıldı.