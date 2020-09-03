  • BIST 1.076
  • Altın 461,573
  • Dolar 7,4193
  • Euro 8,7678
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi

Emekli Kurmay Albay Ali Koruk YDP’ye Katıldı

»
Emekli Kurmay Albay Ali Koruk bir grup arkadaşı ile birlikte YDP’ye katıldı.
Emekli Kurmay Albay Ali Koruk YDP’ye Katıldı

Emekli Kurmay Albay Ali Koruk  bir grup arkadaşı ile birlikte Yeniden Doğuş Partisi’ne katıldı.

Katılım töreninde konuşan YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, Ali Koruk isminin son dönemde sembol bir isim haline geldiğini ve bu sembol ismin YDP’ye katılımının çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi. Ali Koruk’un 30 yılını devlete verdiğini söyleyen Arıklı; “Askeriyeden emekli olan YDP’de muvazzaf olur. Ali Komutanla birlikte Güvenlik Kuvvetlerinden emekli olan bir çok arkadaşımız YDP saflarında görev yapıyor. Çünkü vatan müdafaası sadece Silahlı Kuvvetlerde yapılmıyor. Siyasette de vatana hizmet esas olmalı” dedi.

Törende konuşan Emekli Kurmay Albay Ali Koruk, Güvenlik Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra önemli bir teklifle karşılaştığını siyasete girme fikrine arkadaşları ile uzun istişarelerden sonra karar verdiğini belirterek; “YDP bir misyon partisi. YDP bu toplumda hakkı yenilenlerin, ötekileştirilenlerin partisi olarak biliniyor. Madem bu misyon bu partinin ana fikri. Ben de burada bir nefer olmaya geldim” dedi.

Ali Koruk ve arkadaşlarına parti rozetleri Genel Sekreter Bertan Zaroğlu tarafından takıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: Maraş konusu seçim propagandasıdır02 Eylül 2020 Çarşamba 13:01
  • Erhürman: ‘Sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz’02 Eylül 2020 Çarşamba 12:46
  • Erhürman: "Sporu dünyaya birlikte açacağız"01 Eylül 2020 Salı 15:34
  • Sağlık Bakanlığı propaganda sürecinde ve seçimde uyulması gereken kuralları açıkladı01 Eylül 2020 Salı 14:58
  • Tatar, MTG'de vurguladı: "Siyaseti kulüplere karıştırmadan, spora hizmet etmek hepimizin görevi"01 Eylül 2020 Salı 13:02
  • Tatar: Kalkınma ve Doğu Akdeniz için seçimi kazanmalıyız01 Eylül 2020 Salı 11:39
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı Serdar Denktaş, siyasi bir anlaşmanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu söyledi01 Eylül 2020 Salı 10:17
  • ‘ Açılım gelişme için önemli’31 Ağustos 2020 Pazartesi 21:03
  • Başbakan Tatar: Kapalı Maraş'ın kademeli açılması, DAÜ gibi hem KKTC hem Gazimağusa'ya büyük değer katacaktır31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:30
  • Siyasi partilerin adayları için son gün31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti