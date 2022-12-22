  • BIST 5.447,23
  • Altın 1074.867
  • Dolar 18.6439
  • Euro 19.7705
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Emekliler Cemiyeti: Gardiyanoğlu’na güvenimiz tam

»
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu’na ziyaret ettiği Emekliler Cemiyeti tam destek belirtti.
Emekliler Cemiyeti: Gardiyanoğlu’na güvenimiz tam

Emekliler Cemiyeti Başkanı Özer Çelik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hizmetlerinden memnun olmadıklarını belirterek, belediyenin emeklilere yönelik özel hizmetleri bulunmamasını da eleştirdi.

Gardiyanoğlu’nun ortaya koyduğu projeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Çelik, bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Sadık Gardiyanoğlu da, ziyaret ettiği hiçbir kesimin belediye hizmetlerinden memnun olmadığını ifade ederek, seçildikten sonra başlatacağı çalışmalarla bu yaygın görüşü kısa sürede değiştireceğini söyledi.
Her kesim gibi emeklilerin de kendilerine yönelik özel hizmetler beklemesinin doğal olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, bunun çağdaş belediyecilik anlayışının temel ilkelerinden olduğunu hatırlattı.

Sadık Gardiyanoğlu, ülkesine yıllarca hizmet verip emekliye ayrılmış kişilerin her türlü hizmeti hak etmekte olduğunun altını da çizerek, kendisine verdikleri destek için teşekkürlerini sundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erenköy-Karpaz’da dürüst, adil ve şeffaf yönetim: Suphi Coşkun ile hizmete devam!22 Aralık 2022 Perşembe 16:53
  • Özgey: Lefke’deki gelişim fark edilecek22 Aralık 2022 Perşembe 16:17
  • Öztürk: Sosyal konutlar ile göçü engelleyeceğiz22 Aralık 2022 Perşembe 15:52
  • Reşat Kansoy: Kansoy fark yarattı22 Aralık 2022 Perşembe 15:35
  • Şenkul: Ayrımcılık bitecek, tüm çalışanlarımız huzurlu olacak22 Aralık 2022 Perşembe 15:31
  • Özcenk: Gazimağusa kültür, sanat ve spora doyacak22 Aralık 2022 Perşembe 14:56
  • Özçınar: Şifa ve Bal Evleri’yle bölge ekonomisi canlanacak22 Aralık 2022 Perşembe 14:12
  • Kasım: Gönendere’ye simge olacak bir yatırım22 Aralık 2022 Perşembe 13:48
  • Tuğlu: Yudi Dağı’na ulaşım sorununu çözeceğiz22 Aralık 2022 Perşembe 13:39
  • Güngördü: Hizmet çıtası yükselecek22 Aralık 2022 Perşembe 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti