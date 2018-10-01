Endonezya'da deprem ve tsunami: Can kaybı artıyor

Endonezya Acil Müdahale Kurumu, en az 832 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ancak yardım ekiplerinin, uzak bölgelere ulaşmasıyla birlikte bu sayının daha da artmasından enşie ediliyor.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kişinin yıkılan binaların enkazı altında kaldığının bildirildiğini söyledi.

Sutopo Purwo Nugroho deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığını belirtti.

Telif hakkıREUTERS Image captionEndonezya'da bir kişi enkazdan sağ çıkarılırken

Palu kentinde enkaz kaldırmak için iş makinesi ve kepçe bekleyen arama ve kurtarma ekipleri enkazları elleriyle kazıyor.

Depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden Donggala kasabasında ise hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Cesetlerden çevreye hastalık yayılmasından endişe eden yetkililer, hayatlarını kaybedenlerin toplu mezarlara gömülmesi için çalışmalara başladı.

Uluslararası yardım kabul edilecek

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım almayı kabul ettiğini duyurdu.

Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamadaEndonezya'ya başsağlığı diledi ve "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" yazdı.

BBC'den Şeref İşler Palu'dan bildiriyor:

Endonezya'da bugün ağlayan kişilerin fotoğraflarının kapağını kaplamadığı bir gazete görmek imkansız. Doğal felaketlerle bilinen ülke bir kez daha Doğa Ana'nın öfkesiyle boğuşuyor.

Bu ülkenin coğrafyası yardım ulaştırılmasını zorlaştırırken, gazeteciler olarak arabayla 18 saat uzaklıktaki Makassar'da bekliyoruz. Kilometrelerce ötede, depremin vurduğu Palu'da salgınların engellenmesi için ölüler toplu mezarlarda defnediliyor.

BBC'ye konuşan görgü tanığı Anti, yaşadığı mahallenin nasıl bir anda kaybolduğunu anlatıyor. "Su gelip evi sildi" diyor. Kocası ve çocuğuyla anne ve babasının evine sığındıysa da şimdi ailesinden 12 kişi kayıp. Gelmelerini bekliyor.

İnsanlar sessiz, pankartlar taşıyorlar

Cumhurbaşkanı Widodo tsunami ve deprem bölgesini ziyaret ederken Sulawesi'de yardım operasyonlarına odaklanılacağını açıkladı. Çocuklar için yardım kuruluşu Save The Children da göz açıp kapayana kadar ailesini kaybeden çocuklara yardımcı olmaya çalışıyor.

Verilen sözlere rağmen halkın üzüntüsü çok açık bir şekilde belli. Gittiğimiz yerlerde insanlar sessiz, yolda kişiler, "Palu için dua edelim" yazılı pankartlar tutuyor.

Depremlerle sarsılmaya devam eden Palu, normalde son derece güler yüzlü olan Endonezyalıların aklında.

Pasaportumu kontrol eden polise "Başınız sağolsun, çok üzüldüm" diyorum. Gülümsüyor damgasını basarken; ama iç çektiğinde aklının hemşehrilerinde olduğu; canının yandığı açık.

Kızılhaç: Durum çok daha kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahminlerine göre deprem ve tsunaminden yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi etkilenmiş olabilir.

Örgütten yapılan açıklamada, "Halihazırda bir trajedi var. Ancak durum çok daha kötüleşebilir" denildi.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke.

Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.

Tsunami sonrası yıkılan bir köprü

Depremzedeler birbirlerini teselli ediyor