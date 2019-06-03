Enflasyon yüzde 18,71: Son 15 yılın en yüksek Mayıs ayı enflasyonu...

Enflasyon Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 arttı. Bu rakam, son 15 yılın en yüksek yıllık Mayıs ayı enflasyonu oldu.

Enflasyon Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 arttı.

Aylık enflasyon yüzde 0,95 artış gösterdi. Fiyatı en fazla artan ürün yüzde 24,68 ile yer fıstığı oldu. Onu limon izledi.

Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 54,56 ile sivri biber oldu. Son 15 yılın en yüksek yıllık Mayıs ayı enflasyonu gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, giyim ve ayakkabıda %4,09, ulaştırmada %2,18, eğlence ve kültürde %1,86 ve lokanta ve otellerde %1,61 artış gerçekleşti.

EN FAZLA DÜŞÜŞ EV EŞYASINDA

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %1,58 ile ev eşyası oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %1,18 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış %28,44 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

418 MADDEDEN 267'SİNİN FİYATINDA ARTIŞ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %26,75, ev eşyası %24,54, eğlence ve kültür %20,06 ve lokanta ve oteller %19,77 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %1,57 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,57, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,90 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,79 artış gerçekleşti.

Mayıs 2019’da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 103 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.