Engelli bireylerin hak ve temel özgürlükleri korunacak

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde özel hizmete gereksinim duyan engelli vatandaşların evrensel haklarını her alanda görünür kılmak ve bu doğrultuda bilimsel çözüm önerileri sunmak misyonu ile Engelli Hakları İzleme Komitesi kuruldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, toplumun her alanında insan hakları kapsamında engelli haklarını izlemek ve denetim organlarına destek amacıyla Yakın Doğu Üniversitesi Engelli Hakları İzleme Komitesi’nin kurulduğu belirtildi.

Başkanlığını Prof. Dr. Zehra Altınay’ın yürüttüğü komitenin üyeleri; Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Hatice Bebiş, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay, Yrd. Doç. Dr. Nazım Burgul, Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar ve Uz. Şahin Akdağ’dan oluşuyor. Komite, yaptıkları çalışmalarla engelli haklarını izleme ve denetleme kapsamında gönüllü çalışmalar yürütecek.

Toplumsal Bilinç Oluşturulacak…

Engelli bireylerin özel eğitim, sağlık, spor, hukuk, iletişim, mühendislik, mimari, ve benzeri tüm alanlarda hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik toplum ile kurum kuruluşlara öncülük edecek olan komite, engelli haklarına ilişkin uygulamaları takip ederek tespit edilen eksik ve yanlış uygulamalar hakkında bilimsel projelerle öneriler vasıtasıyla toplumsal bilinç oluşturacak.

Engelli haklarını bilimsel yöntemler kullanarak hiçbir ayrım, kısıtlama ve ayrıcalığa izin vermeyen toplumsal bir yapının inşası yönünde referans gösterilecek bir komite olmayı hedefleyen Engelli Hakları İzleme Komitesi, bilgilendirici, eğitici ve yönlendirici faaliyetler de düzenleyecek.

Engelli hakları konusunda gözetim ve denetim gerekliliği bilincini oluşturmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak, KKTC’nin, toplumsal refahı ve KKTC sınırları içerisinde söz konusu olan ilgili sorunlara ilişkin, araştırma, inceleme yapma, proje üretme ve ilgili kişi ve grupları bu yönde teşvik etmeye yönelik çalışmalara yürütecek. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer ve etkinlikler organize edecek.