Enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve 3 gün önce taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı.
Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" dediği görülüyor.
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