Enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda'dan mesaj: Ben çok iyiyim

İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve 3 gün önce taburcu edilen 3 yaşındaki Ayda, sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, "Ben çok iyiyim" dedi.

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra geçen 7 Kasım Cumartesi taburcu edilen küçük Ayda'nın sosyal medyada yeni görüntüleri yayınlandı.

Babasının ve erkek kardeşinin de görüldüğü videoda Ayda'nın kameraya el sallayıp, "Ben çok iyiyim" dediği görülüyor.