Erdoğan, 6 ay önce açılan hastaneyi tekrar açıyor

Erdoğan'ın açılışını yaptığı yerlerden birisi de Sultangazi Haseki Hastanesi. Söz konusu hastane, 6 ay önce açılmıştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Çıkmış bir tanesi diyor ki çok enteresan '24 yılda ne yaptınız?' diyor. Kardeşlerim bakınız sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. Yahu 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Ama biz geldik, Sultangazi’yi tüm altyapısıyla, hastaneleriyle, okullarıyla, ulaşımıyla, doğal gazıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Zaten biz geldiğimizde ilçe değildi. Sonra burayı da ilçe haline getirdik. Büyükşehir Belediyemizin kentsel dönüşüm konutları, spor tesisleri, öğrenci yurdu, millet bahçesi, Habipler itfaiye binası gibi ilçemize kazandırdığımız pek çok eserin açılışını bugün açıyoruz. Ne yaptınız diyenlere cevap. Bu sadece Sultangazi. İstanbul’u konuşmuyorum.

"Bize Mursi'yi hatırlatanlarla yarışıyoruz"

Öncelikle bugün burada tabi bir konuyu da sizinle paylaşacağım. O da şu; esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ve ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı ve aynı tarihte maalesef 6 yıl sonra cezaevinde mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Darbeyle devrildiğinde bize Mursi’nin sonunu hatırlatanların bugün aynı çirkinliği sergiliyor olmaları önümüzdeki kirli zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü işaret ediyor. Bize Mursi’yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Şu anda unutmayın Pazar günü yapılacak seçimde; bir tarafta bize Mursi’yi hatırlatanlar var diğer yanda adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Onun için şu 5 gün çok önemli; durmak yok, yola devam. Çok koşacağız, çok çalışacağız. Ben şunu söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem.''