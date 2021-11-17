Erdoğan faizi eleştirdi, dolar tarihi rekor kırdı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktisat biliminin tersine yine "Faiz sebeptir enflasyon neticedir. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam" dedi, dolar 10,53'le yeni tarihi zirveyi gördü.

Dolar'TL kuru dünkü kapanışı 10,26'dan yaptıktan sonra bugün güne 10,44'ten başladı ve yeni bir rekora imza attı. Öğle saatlerine doğru 10,38 seviyelerine gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz eleştirisi sonrası önce 10,48, sonra 10,50 lirayla yeni bir rekora imza attı.

Öte yandan bu yıl dolar karşısında dünya çapında en çok değer kaybeden para birimi TL oldu. 1 Ocak 2021 tarihinde 7,43 liradan işlem gören doların bugün itibariyle TL'ye karşı yüzde 40 prim yaptı. TL'den sonra dolar karşısında en fazla gerileyen Arjantin Pesosu'nun yıllık kaybı yüzde 19. Üçüncü sırada ise yaklaşık yüzde 15'lik değer kaybıyla Şili Pesosu yer alıyor.