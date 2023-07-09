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Erdoğan: Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek var

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümüşhane'de toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Biz yol haritamızı muhalefete göre çizmiyoruz. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek var. Gündemimizde enflasyonu düşürmek ,hayat pahalılığını sonlandırmak var"
Erdoğan: Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Gümüşhane Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

28 Mayıs'ta yüzde 78,54 gibi tarihi bir oy oranıyla bizlere sahip çıkan Gümüşhane'ye teşekkür ediyorum. Tarihimizin en kritik seçimlerinde sizler bize inandınız. Bize olan güveninizi de Türkiye ikincisi olarak gösterdiniz.

"Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku atlatamadılar"

Sadece 7'li koalisyonu değil Pensilvanya'dan Kandil'e tüm destekçilerini sandığa gömdünüz. Milletin zekasıyla alay edenler yaşadıkları şoku atlatamadılar. İktidara giden yolu Batı başkentlerinde arayanları, terör örgütleriyle iş birliği yapanları sandığa gömdüğünüz için sizlerle gurur duyuyorum. 28 Mayıs'tan bu yana kendilerine gelemediler. Şu anda hala birbirleriyle dövüşüyorlar. 

Türkiye üzerine plan yapanların, hesap yapanların oyunlarını benim Gümüşhaneli kardeşlerim bozdu.

Gümüşhane'yi bölgesinin parlayan yıldızı haline getirene kadar bize durmak, dinlenmek haramdır.

"Sözünün eri bir partiyiz"

26 ayrı yatırımı sizlere sunuyoruz.  Çeşitli alanlarda 1 milyar 100 milyon liralık yatırımı resmen bugün Gümüşhanemize kazandırıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli bu yatırımların hizmet ve eserleri Şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bakanlıklarımızı, valiliğimizi, il özel idaremizi ve belediyelerimizi tebrik ediyorum.

Biz sözünün eri bir partiyiz. Yapamayacağımız vaadi vermedik, söylediklerimizi yaptık.

Gümüşhane'ye son 21 yılda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 32 milyar lira kamu yatırımı yaptık.

Emniyetten rakamları aldım. 35 bin kişi şu anda burada. Bayburt'ta 40 bin kişiydik.

Türkiye bu seçimlerde gelecek asrının nasıl olacağına karar vermiştir. Milletimiz iradesine bir kez daha zincir vurulamayacağını göstermiştir.

"Kazanamayanlar hala siyaseti bırakmadı"

Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız, oy verdikleri siyasetçilerin durumunu gördükçe adeta kahroluyor. İlk seçimin üzerinden tam 8 hafta geçti. 7'li koalisyon masasından bir kişi bile istifa etmedi. 'Kazanamazsam bırakırım' diyenlerden hiçbiri siyaseti bırakmadı. Bir tanesi bile çıkıp açık yüreklilikle seçmenlerine hesap vermedi. İki seçimde de başarısız oldular, yenilgiye uğradılar açıkça kaybettiler. Fakat hezimetlerini başarı gibi yenilgilerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.

"Yunanistan'da Çipras seçimi kaybedince bıraktı, sen hala duruyorsun"

Hadi toplam oyları yüzde 1'i bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza attı, CHP'den 39 vekil kopardılar. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin hala utanmadan sıkılmadan burada duruyorsun. Bak Yunanistan'da Çipras seçimi kaybetti ne yaptı bıraktı Yunanistan'daki Çipras bu konuda hassas sende bu yok.

"Gündemimiz milletin sorunları"

Biz yol haritamızı muhalefete göre çizmiyoruz. Bizim gündemimizde depremzedelerimiz var, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması var. Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek, dertlerine derman olmak var.

Gündemimizde dünyanın en iyi 10 ekonomisine girmek var. Enflasyonu düşürmeyi ve pahalılığı sonlandırmayı hedefliyoruz.

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