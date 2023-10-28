Erdoğan: İsrail'i savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz, hazırlıkları yapıyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Büyük Filistin Mitingi" başladı.

Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge katılmak için gelen binlerce kişi, oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu.

Katılımcılardan bazıları "Hepimiz Filistinliyiz" yazılı bantları kafalarına takarken, kimi vatandaşlar da çeşitli dillerde "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ve "Filistinli çocukların sesi ol" yazılı dövizler taşıdı.

Miting alanında bekleyen bazı vatandaşlar, öğle namazını burada kıldı. Alanda, engelliler için de özel bir bölüm oluşturuldu.

Vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar atıyor

Katılımcılar, yanlarında getirdikleri büyüklü küçüklü Türk ve Filistin bayraklarını sallarken, zaman zaman da İsrail aleyhine slogan attı.

Miting programının başlamasıyla sanatçı Resul Aydemir sahne aldı. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili eserlerini seslendiren Aydemir, Filistinliler için de dua etti.

Aydemir'in ardından sanatçı Maher Zain, boyunlarında Filistin bayrağı renklerinin olduğu atkılar bulunan çocuklarla platforma çıkarak sahne aldı.

Sahnenin her iki yanındaki led ekranlara "#United4Palestin" yazısı ile Türk ve Filistin bayrakları yansıtılıyor. Alandaki diğer led ekranlarda ise Mescid-i Aksa'nın fotoğrafları gösteriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi"nde konuşma yaptı.

"Yarın cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız" diyen Erdoğan, "Tıpkı geçmişte Trakya'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz kıyılarının her karışında, Orta Asya'nın, Güney Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar biz de millet hem nasıl bir milletmişiz gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Ufkumuzun uzandığı her yerde kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdi ile dertlendiğimiz yardım eli uzattığımız gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız" ifadelerini kullandı.

"Onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım"

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan şunları söyledi:

'Netanyahu nasıl teröristse Hamas da terörist'miş. Yazıklar olsun. Hamas kimdir bihaber olan talihsizler var. Ve onlara ülkemde oy atanların da iyi düşünmesi lazım. Pek çok coğrafya için biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Birileri Gazze'yi çok uzakta görüyor ve ne yazık ki bunu açıkça söylüyor. Bu ülke için Adana neyse Gazze'de oydu. Edirne neyse Üsküp'ün, Gaziantep neyse Halep'in o olduğu gibi.Neredden nereye geldik. Gazze vatan toprağının parçasıydı. Çanakkale şehitliğine yolunuz düştüğünde mezar taşlarınınüstündeki yazılara bakın. Orada Gazzelilerin de yazdığını göreceksiniz.



Hiç şüphe yok ki Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin üzerinde olduğu bir ülkedir. Hamas terör örgütü değil dedim ya, bundan İsrail çok büyük rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. Bunu bildiğimiz için de açık ve net ifade ettik. 1947'de Gazze Filistin buralar neydi, şimdi ne? Ya İsrail sen buralara nasıl geldin. Sen bir işgalcisin, örgütsün. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Onlar borçlu olduğu için size ziyarete geliyor.

Erdoğan ayrıca, "İsrail sen işgalcisin, örgütsün. Batı İsrail'e borçlu olduğu için konuşamıyor. Bizim borcumuz olmadığı için konuşuyoruz. İsrailli yöneticilerin sözlerini kazıyın altında ülkemizin sınırlarını da kapsayan ihanet çıkar" ifadelerini kullandı.

"Ey Batı size sesleniyorum, yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz?"

Batı ülkelerine yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Bu millet ölmedi, dimdik ayakta. Libya'da Karadağ'da neysek bilesiniz ki Ortadoğu'da da oyuz" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

Bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizi seviyoruz. Milletimize fedai can etmeye hazırız. Milletimizle birlikte bu yolda ilerlemeye hazırız. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır. Bunlar dediğimizin kimler olduğunu biliyorsunuz değil mi? ABD'siyle, Avrupa'sıyla, tek dişi canavar kalan Batı'dan bahsediyorum. Gazze'de yaşanan katliam topyekun Batı'nın eseridir. Çocuk katilleri verdikleri tam desteği demokrasi ve adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede günü geldiğinde feda edilebilecek bir piyondur. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla kimi zaman fitneyle kimi zaman suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirli taktiği de deşifre olmuştur.

"İsrail'i savaş suçlusu ilan edeceğiz"

Erdoğan, İsrail'in 22 gündür savaş suçu işlediğini söyleyerek, " Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi? BM Genel Sekreteri haykırıyor duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz. Yahudileri gaz odalarında yok ediyor, atom bombasıyla şehirleri haritadan siliyorlardı. Şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin failidir bunlar. Gazze o yüzden hepimizin meselesidir.

Diyalog çağrısı

"Gazze halkının şanlı duruşu tarihe yazılacaktır" ifadesini kullanan Erdoğan, "Bu ruh ve heyecan Filistin halkında hep vardı. Gazzeli dişleriyle yurdunu savunmaya hazır. Ne diyor bu ahlaksızlar, gidin diyorlar. Şu ülkeye geçin diyorlar. Bu söze kulak verip yola düşenlerin de üzerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini de göreceğiz. İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü zulüm de elbet bir gün bitecektir. Sırtını dayadığı Batı çekip gidecektir" dedi.

Erdoğan konuşmasında diyalog çağrısında bulunarak, "Gelin diyalog kapılarını açma çağrılarına kulak verin. Gelin bugün hayatınızda ilk kez hayırlı bir adım atın. 120 ülke İsrail'e ateşkes için 'evet', 40 ülke çekimser, 14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Bundan sonra da öyle kalacaksın. Şu anda BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. İsrail topraklarında sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak bu ahlaka sığmaz. Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.