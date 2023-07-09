Erdoğan ve Miçotakis Vilnius’ta görüşecek: Masada hangi konular var?

Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11-12 Temmuz’da NATO zirvesi çerçevesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta bir araya gelecek. Görüşme Türk-Yunan ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 11-12 Temmuz’da NATO zirvesi çerçevesinde Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta bir araya gelecek. Görüşme Türk-Yunan ilişkilerinde “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak kabul ediliyor.

Görüşme daha önce Yunanistan Başbakanlık Ofisi tarafından da duyurulmuştu. Ancak Ankara'dan görüşmeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Her iki ülkedeki iktidar partilerinin Mayıs ayında yapılan seçimleri kazanmasının ardından, iki ülke liderinin kurmayları arasında kurulan temaslarla birlikte iki liderin Vilnius zirvesinde görüşmesine karar verildi.

Bu karar her iki ülkenin yayın organları tarafından “Türk-Yunan ilşikilerinde yeni bir sayfa daha açılıyor” şeklindeki haber ve yorumlarıyla duyuruldu.

Miçotakis’in gerek Yunan, gerekse yabancı yayın organlarına verdiği çeşitli mülakatlarında “iki ülke ilişikilerinde yakalanan bu ivmenin kaçırılmaması için elinden gelen gayreti göstereceğini; aynı tutumun Türkiye tarafından da gösterilmesini beklediğini” söylüyor.