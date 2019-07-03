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SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Erdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için gittiği Japonya’da kendisine fahri doktora veren ‘kadın üniversitesi’nden etkilenerek, Türkiye’de de benzerlerinin olmasına yönelik ilk adımı attı, YÖKten ‘buna göre çalışma yapmasını’ istedi.
Erdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da ‘8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, uluslararası öğrenci sayısını 2023’de 200 bine çıkarma hedefinde olduklarını belirttikten sonra, şunları söyledi: “Japonya’da 800 üniversiteden 80’i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.”

Erdoğan, Maarif Vakfı’nın faaliyetlerine de şöyle değindi: “Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır. Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız. Bugün ‘Dünya 5’ten büyüktür’ gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir. İster DEAŞ’lı ister PKK’lı ister kendi insanına kurşun sıkan FETÖ’cü isterse Neo-Nazi terörü olsun, eli kanlı katillerin bizi ve İslam dünyasını çekmek istediği tuzağa asla düşmeyeceğiz. Çünkü bunların hepsi aynı madalyonun farklı yüzleri.”

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