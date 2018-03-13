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Erdoğan’dan KKTC’ye: Nüfusunuzu Rumlar’la eşitleyin

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Erdoğan’dan KKTC’ye: Nüfusunuzu Rumlar’la eşitleyin
Doğan Haber Ajansı haberine göre, Erdoğan’ın, Ankara’da kabul ettiği Erhürman ile Özersay'a, Rumlar’la ekonomik olarak eşit bir seviyeye gelmek için Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun fazla olmasını önerdiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı haberine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ankara’da kabul ettiği  Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ülkeye döndü. Görüşmede, Erdoğan’ın, Rumlar’la ekonomik olarak eşit bir seviyeye gelmek için Kuzey Kıbrıs’ta nüfusun fazla olmasını önerdiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı’nın diplomatik çevrelerden edindiği bilgilere göre, Ankara’daki görüşmede, KKTC’nin ekonomik olarak gelişmesinin önemine işaret eden Erdoğan, “Bunun nüfusla paralel şekilde olduğunu” kaydetti. Rumların nüfusunun bir milyonun üzerinde olduğunun belirtildiği görüşmede Erdoğan’ın, Erhürman ile Özersay’a, “Güney ile dengenin sağlanması Kıbrıs Türk halkının yararına” dediği belirtildi. Kıbrıs Türk tarafının da yurtdışında yaşayan binlerce Kıbrıslı Türkün olduğu düşüncesini ortaya koyduğu ve “Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’a yatırım yapması, yerleşmesinin önünün açılması için adımlar atabilir” dediği belirtildi. Ankara’nın da bu görüşe destek verdiği, yeter ki nüfusunuz yükselsin dediği öğrenildi.

RUMLARA DOĞAL GAZ UYARISI

Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarının da ele alındığı görüşmede Erdoğan’ın, Kıbrıs Türk halkının haklarının sonuna kadar korunacağı mesajı verdiği kaydedildi. Erdoğan’ın, “Rumlar ya çözümü beklerler ya da beklemezlerse Kıbrıslı Türkleri sürece katarlar. Bunun dışında bir durum kabul edilemez” dediği ifade edildi. Ankara’nın doğalgaz konusunda kararlı bir tutum içerisinde olduğu, KKTC’nin de Ankara ile aynı düşünceye sahip olduğuna vurgu yapıldı. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasının önemine de işaret edilen görüşmede; Türkiye’nin geçtiği süreçler de ele alındı. KKTC heyetine, Türkiye’nin başta Suriye’de olmak üzere bir çok alanda mücade ettiği anlatıldı. Türkiye’nin ciddi mücadeleler verdiği bir dönemde KKTC’de yaşanan bazı olayların da gündeme geldiği ifade edildi. KKTC’de marjinal bazı gruplar Türkiye karşıtı yayınlarıyla olaylar çıkarmıştı.

ANKARA’DA GÖNÜL KIRIKLIĞI

Erdoğan’ın ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bu konulardaki düşüncelerini KKTC heyetine aktardığı belirtildi. Konuyla ilgili DHA’ya konuşan bir diplomatik kaynak, ‘Ankara’nın hassasiyetlerinin anlaşılır olduğunu’ söyledi. Ankara’nın neredeyse her alanda bir mücadele verdiği dönemden geçtiğini kaydeden aynı kaynak, “Türkiye’de, böyle bir dönemde KKTC’den farklı seslerin yükselmesinin bir etkisi var. Türkiye’de haklı olarak bir gönül kırıklığı yaşanıyor” dedi. Aynı kaynak, “KKTC hükümetinin yeni kurulduğunu, yaşanan olayların da yeni hükümet döneminde olmadığına” dikkat çekti ve “Yeni hükümetin karşılıklı hassasiyetler konusunda duyarlı olacağını düşünüyorum” dedi.

KKTC heyetinin Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmede ise ağırlıklı olarak ekonomik konuların ele alındığı kaydedildi. Türkiye’nin ekonomik alanda her katkıyı KKTC’ye vereceği ifade edildi. KKTC heyetinin, Türkiyeli ailelerin yoğunlukla yaşadığı Mağusa Maraş ve Lefkoşa Surlariçi bölgeleri ile ilgili bir projeyi Ankara’ya anlattığı belirtildi. Buna göre, bölgede bulunan ailelerin çocukları için gençlik merkezleri kurulacak, anlaşılacak üniversitelerle işbirliği yapılacak. Gençler spor ve eğitimin tüm alanlarında yönlendirme yapılacak şekilde eğitilecek. Ankara’nın bu projeye ise sıcak baktığı ifade edildi.

‘DİREKT İLETİŞİM OLACAK’

Ankara ile KKTC bundan sonra daha sık diyalog içerisinde olmak konusunda fikir birliğine de vardı. Ankara’ya ‘yönlendirilmiş’ bilgilerin gittiğini düşünen KKTC’nin, “İletişimin sıklıkla yapılması düşüncesini ortaya koyduğu” öğrenildi. KKTC ve Ankara direk iletişim konusunda anlaştı. Buna göre, gerektiği durumlarda Başbakanlar ve Başbakan Yardımcıları gerekli durumlarda direkt konuşma yoluna gidecek.

Sefa KARAHASAN/DHA

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