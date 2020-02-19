  • BIST 119.552
  • Altın 313,617
  • Dolar 6,0595
  • Euro 6,5469
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar

»
Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar
Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan, şahsım ve AK Parti'dir" dedi. "Gezi olayları devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" diye konuşan Erdoğan, iş insanı Osman Kavala hakkında alınan beraat kararını da yorumladı.

Kavala, tahliye edilmesi sonrası bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınmıştı.

rdoğan: Gezi olayları devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır

AKP'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi Davası ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Dünkü gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç ve çevre hassasiyeti bahanesiyle başlayan olaylar millete ve devlete karşı sivil bir darbe halini almıştı.

“Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.”

“Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere, aldatılmış gençlerdir.”

“Perde arkasında, Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Gezi’yi karıştıran malum kişi içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan: Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir19 Şubat 2020 Çarşamba 11:41
  • Sevgilisini ormana götürüp darp ettiren vali hakkında 18 yıl hapis talebi19 Şubat 2020 Çarşamba 11:34
  • Eşe yalan söylemek boşanma sebebi19 Şubat 2020 Çarşamba 11:28
  • Trump'tan İdlib Konusunda "Erdoğan'la Birlikte Çalışıyoruz" Açıklaması19 Şubat 2020 Çarşamba 11:03
  • Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası ve Libya Mutabakatı Washington'da Anlatıldı19 Şubat 2020 Çarşamba 10:54
  • Cezaevinden gelen mektup: Britney Spears yeni şarkı çıkardı mı?19 Şubat 2020 Çarşamba 10:15
  • Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk19 Şubat 2020 Çarşamba 10:05
  • Özgür Özel: Gezi'de ölümlere neden olanlar, yargıya talimat verenler er ya da geç yargılanacak18 Şubat 2020 Salı 23:41
  • Abdullah Gül: Siyasi İslam tüm dünyada çöktü18 Şubat 2020 Salı 23:00
  • Eski LDP Lideri Besim Tibuk'tan ilginç açıklama... Kavala muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olsun18 Şubat 2020 Salı 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti