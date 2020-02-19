Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan, şahsım ve AK Parti'dir" dedi. "Gezi olayları devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" diye konuşan Erdoğan, iş insanı Osman Kavala hakkında alınan beraat kararını da yorumladı.

Kavala, tahliye edilmesi sonrası bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınmıştı.

rdoğan: Gezi olayları devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır

AKP'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşan Erdoğan, Gezi Davası ile ilgili olarak da şunları söyledi:

“Dünkü gelişmeler bize Gezi olaylarını bir kez daha hatırlattı. Taksim'deki Gezi Parkı'nda güya ağaç ve çevre hassasiyeti bahanesiyle başlayan olaylar millete ve devlete karşı sivil bir darbe halini almıştı.

“Gezi olayları, tıpkı askeri darbeler, muhtıralar, terör örgütlerinin saldırıları, FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti, milleti hedef alan alçak bir saldırıdır.”

“Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı aydınlık gençler diye vasıflandırıyor. Bunlar başta şahsı olmak üzere, aldatılmış gençlerdir.”

“Perde arkasında, Soros türü, bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle oraları karıştıran tipler vardır. Gezi’yi karıştıran malum kişi içerdeydi. Bir manevrayla dün onu beraat ettirmeye kalktılar.”