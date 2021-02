Erdoğan:"Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin parçalanmaya başladığını belirterek, "CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. CHP yönetimi siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar." dedi.

Erdoğan, partisinin Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak İl Kongresi’ne video konferans yoluyla katıldı.

"2023 seçimleri kritik öneme sahip"

Erdoğan, "Hiçbir sıfat, görev, konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidar olmasının sırrı milletimizin her bir ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız. 2023 seçimleri kritik öneme sahip." diye konuştu.

Erdoğan, "Zihnini veya kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetleri yürüttüğümüz siyasetimizin sadece duyurulma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, beklentisini öğrenmek, böyle kalplerde yer edinmektir. Bunun için de sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden, işinden fedakârlık yapan dava erleriyle geldik. Farklı odakların tehditlerine maruz kaldık, tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

"Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran kadro olduk"

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşi kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşturan bir kadro olduk. Gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden devletin her kademisine kadar her meselesiyle ilgilenen gayretli bir kadroyla tanıştı.

İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden, devletin her kademesine rağmen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Anacığımla birlikte olan tabloyu hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Ana gibi yar olmaz. Kadın kollarımız çok büyük önem taşıyor. Biz gayretle hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı şekilde bize sahip çıktı.

"Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi"

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. İzlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdığımız için mutluyuz. Karşımızda elbette bir siyasi muhalefet oldu. Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. İşte şu anda karşımda Fatih'i görüyorum. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmek idrakini görüyorum. Biz Karadeniz'de doğal gaza ulaştık mı ulaştık. Fatihle ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız. Şimdi denizin dibine sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz."

"CHP parçalanmaya başladı"

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. CHP acaba hangi proje üretiyor diye baktığımızda karşımıza koskoca boşluk çıkıyor. Nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP çıkıyor. CHP'nin tek işi, terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak, kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak.

CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi.

"Çarşamba günü görüntülü bir millete seslenişim olacak"

Çarşamba günü görüntülü bir millete seslenişim olacak. Burada inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz içlerindeki bu çürümeyi, gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak saklamaya çalışmalarıdır.

CHP yönetimi siyasi tükenmişliklerini perdelemek için sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar.

"Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar"

Bu tablo bize gençlerimize daha sıkı sahip çıkmamız, gönüllerini de zenginleştirecek adımları atmamız gerektiğini gösteriyor. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına eğitim ve kültür politikalarını koyarak milletimize bu hizmeti de vereceğiz."