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Erhürman: 24 bin insanı işsiz bıraktılar

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Erhürman, pandemi sürecinin yönetilemediğini, vaka sayısının göz göre göre patladığını, halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirtti.
Erhürman: 24 bin insanı işsiz bıraktılar

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinin yönetilemediğini, vaka sayısının göz göre göre patladığını, halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirtti. Eğitimin riske edildiğini, ekonominin dibe vurduğunu kaydeden Erhürman, binlerce işyerinin kapandığını, insanların işsiz ve ekmeksiz kaldığını belirterek hükümete “Nedir yaptığınız” diye sordu.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte Taşkent köyünü ve Taşkent Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Oldukça kalabalık bir kitleye konuşan Erhürman,
virüsün ülkemizde görüldüğü 10 Mart tarihinden itibaren sürekli, hükümete çağrılar yaptıklarını anımsattı. Erhürman, ana muhalefette olmalarına rağmen fırsatçılık yapmadıklarını, hükümete yardımcı olmaya çalıştıklarını, ancak bu çağrıların kabul görmediğini kaydetti.

“24 BİN İNSAN NE İLE GEÇİNİYOR?”
Pandemi hastanesinin gerekli olduğunu söyleyen Erhürman, “Bu hastaneyi yapmak için para da vardı, yer de vardı, halk da bunu talep ediyordu, bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum da aynısını söylüyordu. Oysa 10 Mart’tan bugüne altı ay geçti, hala pandemi hastanesi yok” dedi.
Ekonomi alanında da aynı basiretsizliğin sergilendiğini söyleyen Erhürman, “Resmi rakamlara göre çalışmaya ara vermiş 8 bin iş yeri var. Her birinin üç çalışanı olsa, şu anda 24 bin insanın ne ile geçindiğini biz bilmiyoruz, devlet de bilmiyor” dedi.
2 bin KKTC vatandaşının da resmen işsiz kaldığını söyleyen Erhürman, “Aldıkları yanlış kararlarla, içeride vakaları tekrardan patlatmak suretiyle, şu anda çalışmakta olan esnafın müşterilerini de düşürdüler. İçeride biraz da olsun tekerlek dönmeye başlamışken, o tekerlek yeniden durma noktasına geldi. Yani ekonomiyi de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar” şeklinde konuştu.

“EĞİTİM ALANINDA HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”
Eğitim konusuna da değinen Tufan Erhürman şunları kaydetti:
“Okulların açılması için de altı aylık süre vardı. Hiçbir hazırlık yapılmadı. Şu anda her bir okulda, her bir öğretmen ‘Acaba neyi, nasıl yapacağım?’ sorusuyla karşı karşıya. İnsanlar da ‘Çocuğumu okula göndereyim mi? Göndermezsem de nasıl eğitim alacak?’ çelişkisine takıldı kaldı.”
Özel okullardaki ve nispeten daha varlıklı ailelerin çocuklarının ellerinde tabletleri ve özel okulların verdiği online eğitim de olduğunu söyleyen Erhürman, kamu okullarında pek çok çocuğun tabletinin ve telefonunun olmadığını, bazı bölgelerde internete erişimin de olmadığını ve hükümetin bu altı ayda eğitim alanında da hiçbir şey yapmadığını vurguladı.

“BU SÜREÇTE DÜNYA İLE İRTİBAT DAHİ KURAMADIK”
Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, bölgenin karmakarış olduğunu söyledi.Bunun da apayrı bir sıkıntı olarak sağlık, ekonomi ve eğitim sorunlarının üzerine eklendiğini kaydeden Erhürman, bu sürecin uzun süreceğini vurguladı.Bu süreçte dünya ile irtibat içerisinde olmak gerektiğini ancak bunun başarılamadığını kaydeden Erhürman,“Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz yardım ve desteği alamadık” dedi.

“CUMHURBAŞKANI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALI”
Seçimin ardından Cumhurbaşkanlığı makamının gece gündüz çalışmak zorunda olduğunu söyleyen Erhürman şunları kaydetti:
“Ekim ayı ortasından itibaren Kıbrıs sorununda bir an önce kapsamlı çözüm için mücadeleyi hızlı bir şekilde başlatırken, aynı anda dünya ile tüm konuları konuşmamız gerekiyor. Doğrudan ticareti, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesini, AB’nin bize pandemi yokmuş gibi davranmasını ele almalı, Türkiye Cumhuriyeti ile tekrar konuşmalı, ‘Doğu Akdeniz’de biz de varız, Güney’de çıkan hidrokarbonda bizim de payımız var’ demeliyiz. Ekonomide, sağlıkta, ekonomide de adımlar atmaya başlamalıyız.” Cumhurbaşkanlığı’nın sembolik ve törensel bir makam olmadığını da vurgulayan Erhürman, “Müzakere yoksa benim görevimde yoktur” anlayışının değişeceğini kaydetti.

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