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Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi ile belediye meclis üyesi adayları, şölenle tanıtıldı.
Erhürman: Bu iş bitti, zafer Çelebi'nin

Yüzlerce kişinin katıldığı şölende, Çelebi’yle Dikmen’de daha da büyümeye ve ileriye gitmeye herkes hazır olduğunu vurguladı. Seçim zaferinin ön kutlamasının yapıldığı gecede, büyük coşku yaşandı. Gecede konuşan Genel Başkan Tufan Erhürman, Dikmen halkının kararlı duruşuna dikkat çekerek “Bu iş bitti. Zafer Yüksel Çelebi’nin” dedi. Dikmen halkının Yüksel Çelebi’yle daha da ileriye gitmeye dünden hazır olduğunu ifade eden Erhürman, CTP’li belediyelerin başarılarına işaret etti.

 

ÇELEBİ: HALKIMIZI SEVİYORUZ, İNSANIMIZA DEĞER VERİYORUZ

CTP Dikmen Belediyesi Başkan adayı Yüksel Çelebi, belediye sayısının azaltılması sürecinde Dikmen Belediyesi’nin de kapatılacak belediyeler listesinde yer aldığını ancak verilen mücadele sonucu belediyeye sahip çıkıldığını anımsattı. Yerel seçim sürecinin sıkıntılı başladığına ancak “mis gibi” biteceğine vurgu yapan Çelebi, “Halka hizmetin ne demek olduğunu bizden öğrenecekler. Son seçimde halkımıza sözümüz vardı. Şehir belediyelerinde ne varsa Dikmen’de de olacak demiştik. Sözümüzü tuttuk” dedi. Çelebi, yerel seçim sürecinde, şehir belediyelerinin başkanlarının ve başkan adaylarının belediyecilik örneğini verirken Dikmen’i işaret ettiğine dikkat çekerek çöplüğüyle, kirli çevresiyle hor görülen Dikmen’de bugün çiçeklerin açtığını, örnek gösterildiğini belirtti. Dikmen’i baştan yaratmanın kolay olmadığını ifade eden Çelebi, “Önemli olan niyet. Biz halkımızı seviyoruz, insanımıza değer veriyoruz. Bu yüzden hizmet bizim önceliğimiz. Tertemiz çevremiz, başarılı çalışmalarımızla Dikmen Belediyesi’ni en ciddi kurumlar arasına koymayı başardık” dedi.

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