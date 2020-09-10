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Erhürman: Demokrasinin bu dönemde basına daha çok ihtiyacı var

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CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemin basın emekçileri açısından da çok zor bir dönem olduğunu söyledi.
Erhürman: Demokrasinin bu dönemde basına daha çok ihtiyacı var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, içinde bulunduğumuz dönemin basın emekçileri açısından da çok zor bir dönem olduğunu söyledi. Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN)’nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan CTP lideri Erhürman, basın emekçilerinin haber takibi yapmak ve sokakta olmak zorunda olduğunu ama maalesef yapılan hatalar ve alınması gereken doğru kararların zamanında alınamamasının sokakları ciddi şekilde tehlikeli hale getirdiğini söyledi.

Sokakların tehlikeli hale gelmesinin basın emekçileri açısından da ciddi bir risk oluşturduğunu söyleyen Erhürman, “Bundan sonrası için çok daha dikkatli davranmalıyız. Bu dönem aynı zamanda bir Cumhrubaşkanlığı seçimi dönemi ve adaylar da doğal olarak artık sahadan geri çekilmek durumundayız.  Bu da medyanın önemini daha da artıracak” dedi.

Demokratik bir seçim olması için adayların kendi planlarını, projelerini ve yapmak istediklerini anlatmaları gerektiğini vurgulayan Erhürman, “İnsanlar da o anlatılanlara bakarak, adaylar arasından tercih yapabilmelidir. Bu dönemde bu da ancak medya üzerinden olacak. Demokrasinin size her zamankinden daha çok ihtiyacı var” dedi.

 

“YENİ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİSİ”

Erhürman gerek Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs sorununun çözüm süreci ile ilgili, gerekse içeride Cumhurbaşkanlığı’nın göstermesi gereken liderlik ile ilgili bir pozisyonları olduğunu söylerken, “Biz buna yeni bir Cumhurbaşkanlığı stratejisi diyoruz. Pandemi sırasında ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diye bir laf vardı ya, bizim açımızdan Cumhurbaşkanlığı makamı da artık eskisi gibi olmamak zorunda bu ülkede” dedi. Pandemi sürecinin birçok şeyi bir arada gösterdiğini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dışarıyla yeterince teması olmamasının, dünyayı bütünleştiren bir pandemide bile bizim dışarıda kalmamız sonucunu doğurduğunu gördüklerini vurguladı ve “Sanki adanın bu yarısı pandemiyi yaşamadı gibi görülüyor”” dedi.

  

“BU ADA BİZİM DE ADAMIZ”

Pandemiye ek olarak bir de Doğu Akdeniz krizini yaşadığımızı da söyleyen Erhürman, “Hep şunu söylüyoruz; Doğu Akdeniz bizim de denizimiz. Bu ada bizim de adamız. Ama gerek adanın etrafındaki doğal kaynaklar ve zenginlikler söz konusu olduğunda, gerekse Doğu Akdeniz’deki iktidar yarışı ya da güç yarışı söz konusu olduğunda, sanki de biz yokmuşuz gibi davranılmaya devam ediliyor. Bu yaşadıklarımız bizi hiç de mutlu etmiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı makamı geniş kadrolarla çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamından bahsediyoruz” dedi.

 

KİŞMİR: CTP’NİN VİZYONU BİZİMLE UYUŞAN BİR VİZYONDUR”

BASIN-SEN Başkanı Ali Kişmir de yaptığı konuşmada Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Kıbrıs sorunundaki duruşunun, BASIN-SEN’in de beklentisinin ilk sırasında olan Kıbrıs’ta çözüm olduğunu söyledi. BASIN-SEN’in her zaman tek yolun “Kıbrıs’ta çözüm” olduğuna inanan bir sendika olduğunun altını çizen Kişmir, çözüm olmadan da birçok şeyin ülkemizde başarılabileceğini söyledi. Çözümü savunan bir aday olarak çıkılan bu yolda CTP Genel Başkanı Erhürman’a başarılar dilediklerini de vurgulayan Kişmir, “CTP’nin vizyonu zaten bizimle uyuşan bir vizyondur. Umarız ki seçim sonrasında o makamda, toplumumuzun da beklenti içerisinde olduğu çözüm mücadelesi verebilecek bir kişinin olmasıdır” dedi.

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