Erhürman: "Sporu dünyaya birlikte açacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, ülke sporunun dışa açılması için, bilirkişilerden oluşan bir ekip ile çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1’inci Başkanvekili Orçun Kamalı ile görüştü. Girne Mete Adanır 20 Temmuz Stadı’nda gerçekleşen görüşmede Erhürman ile Orçun Kamalı görüş alışverişinde bulundular.

Sporla ilgili konuların bir koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, sporumuzun dışarıya açılması için doğru yolların belirlenip o yollardan gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak uzman bir ekiple sporumuzun uluslararası alana nasıl taşınacağı yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeliyiz. Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranmalıyız. Yine bu yönde Kıbrıs sorunu çözümleninceye kadar, Olimpiyat bayrağı ile müsabakalara katılmanın yollarını aramalıyız” dedi.

KAMALI: “SİZLERİN GÖSTERECEĞİ YOLLAR, SPORDA AÇILIM İÇİN ROL OYNAYACAK”

KTFF 1’inci Başkanvekili Orçun Kamalı da konuşmasınaTufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı’na adaylığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Tufan Erhürman’ın seçilmesiyle birlikte, spora gerekli ilgiyi göstereceğine inanç belirten Kamalı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı altında oluşturacağınız bilirkişi ve hukukçularla oluşturulacak bu komitenin sporda süreklilik sağlayacağına ve spora çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Üst seviyelerde sporla ilgili bir oluşumun olması büyük bir ihtiyaçtır.Uzun yıllardır sporun içinde yer alan biri olarak, sporun devamlı el değiştirmesiyle yaşanan istikrarsızlığın sporumuzu çok fazla negatif etkilediğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı altında kurulacak komite bu istikrarsızlığı ortadan kaldıracaktır. Uluslararası kabul gören bir makam olan Cumhurbaşkanlığı altında kurulacak bukomitenin yapacağı işler ve sizin göstereceğiniz yolun sporumuzun dünya sporu ile bir araya gelmesinde çok büyük rol oynayacağına inanıyorum. Umarım oralarda olursunuz ve bunları gerçekleştirirsiniz.”