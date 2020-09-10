Erhürman: Yönetemiyorsunuz

Önceki akşam kamuoyuna seslenerek sürecin yönetilebilmesi için "toplumu koruma, güven ve mutabakat hükümeti" öneren Tufan Erhürman, son gelişmelerden sonra da "Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz" dedi. Erhürman şu açıklamayı yaptı: "Ercan'da sabah inen uçağın yolcularına karantina merkezi bulunamadı. Yolcular mahsur kaldı" diyor gazeteler. Bilim insanları dinlemiyorsunuz. Doğru kararları zamanında alamıyorsunuz. Aldığınız tüm kararları defalarca değiştiriyorsunuz. Kararları uygulamak için organizasyon yapamıyorsunuz ve uygulayamıyorsunuz. Altı aydır bu böyle. Ve bunun bedelini sağlık çalışanlarımız, ekonomi, çocuklarımız ve tüm insanlarımız ödüyor. Yönetmiyorsunuz dediğimiz bu işte! Saldınız çayıra, Mevlam kayıra..."



"Hükümet dengesini kaybetti"

Erhürman şunları söyledi:

"Şimdi de okullarla ilgili karar değişti. Dün alınamaz mıydı bu karar? Dünden bugüne değişen bir şey mi var?

Hükumet panikte ve dengesini tamamen kaybetti. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu halde kimsenin bu hükumete güvenmesi mümkün değil. Altı aydır söylüyoruz. Kriz yönetiminin birinci şartı halkın güvenini sağlamak, güven verecek biçimde liderlik etmektir. Olmadı ve bu saatten sonra olması da mümkün değil. "Kriz hükumeti" demek "siz gidin biz gelelim, şu partiyi dışlayalım" falan demek değil. Duvara doğru gidiyoruz. Halkımızı korumak için toplumsal mutabakata ihtiyaç var. Görmezden gelmeye devam mı edeceksiniz?"