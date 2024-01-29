  • BIST 8488.96
  • Altın 1982.872
  • Dolar 30.3425
  • Euro 32.8924
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan, Gazze'deki esirlerin yakınlarının düzenlediği protestolara tepki

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'saldırmazlık anlaşması' önerisi

» »
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Bakü'ye, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar 'saldırmazlık anlaşması' imzalamayı önerdiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'saldırmazlık anlaşması' önerisi

Erivan ile Bakü, Azerbaycan'ın geçen yıl geri aldığı Dağlık Karabağ bölgesi için biri 2020'de ve 1990'larda olmak üzere iki kez savaştı.

Paşinyan, Ermenistan Ordu Günü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada "Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrol mekanizması ve barış anlaşmasının imzalanmasında gecikme yaşanması halinde saldırmazlık anlaşması imzalanması önerisini sunduk" dedi.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptıkları açıklamalarda bir barış anlaşmasının 2023 yılı sonuna kadar imzalanabileceğini dile getirmişlerdi

Ancak uluslararası aktörlerin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı. 

Paşinyan'ın son çağrısına Bakü'den henüz bir cevap gelmiş değil. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin, salgını dünyaya duyurmadan iki hafta önce Covid-19 virüsünün haritasını çıkarmış19 Ocak 2024 Cuma 21:15
  • Kuzey Kore'de iki genç Güney Kore dizisi izledikleri için 12 yıl ağır iş cezasına çarptırıldı19 Ocak 2024 Cuma 20:12
  • Güney Kore, BM Güvenlik Konseyine Kuzey'in tehditleri konusunda "Sessizliğinizi bozun" çağrısı yaptı19 Ocak 2024 Cuma 11:08
  • NASA'nın Çin endişesi: "Ay'a insan göndermekle ilgilenen tek ülke değiliz18 Ocak 2024 Perşembe 22:18
  • Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti18 Ocak 2024 Perşembe 18:06
  • Pakistan, İran topraklarındaki 'teröristlere' yönelik saldırıları doğruladı18 Ocak 2024 Perşembe 08:51
  • Kuzey Kore, 4 yıl sonra turist kabul edecek12 Ocak 2024 Cuma 20:42
  • Gazze'de insanlık adına susanlar ticari çıkar için vurdu12 Ocak 2024 Cuma 14:11
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Avrupa’nın en büyük ekonomisiyiz11 Ocak 2024 Perşembe 10:46
  • Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçiminde 7 aday yarışacak09 Ocak 2024 Salı 18:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti