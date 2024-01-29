Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Azerbaycan'a 'saldırmazlık anlaşması' önerisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Bakü'ye, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar 'saldırmazlık anlaşması' imzalamayı önerdiğini söyledi.

Erivan ile Bakü, Azerbaycan'ın geçen yıl geri aldığı Dağlık Karabağ bölgesi için biri 2020'de ve 1990'larda olmak üzere iki kez savaştı.

Paşinyan, Ermenistan Ordu Günü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada "Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrol mekanizması ve barış anlaşmasının imzalanmasında gecikme yaşanması halinde saldırmazlık anlaşması imzalanması önerisini sunduk" dedi.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce yaptıkları açıklamalarda bir barış anlaşmasının 2023 yılı sonuna kadar imzalanabileceğini dile getirmişlerdi

Ancak uluslararası aktörlerin arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmelerinde şu ana kadar bir ilerleme sağlanamadı.

Paşinyan'ın son çağrısına Bakü'den henüz bir cevap gelmiş değil.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.