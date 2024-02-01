Ermenistan, Putin için yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmen üye oldu

Ermenistan, resmen Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) katıldı.

Mahkeme, geçen yıl mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'daki savaş ve Ukraynalı çocukların yasa dışı yollarla Rusya'ya sınır dışı edilmesi nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.

Erivan böylece, 'müttefiki' konumundaki Rusya liderinin topraklarına ayak basması halinde kendisini tutuklamakla yükümlü.

Ermenistan'ın uluslararası hukuk işlerinden sorumlu temsilcisi Yeghishe Kirakosyan, "UCM Roma statüsü Ermenistan için 1 Şubat'ta resmen yürürlüğe girdi" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kirakosyan, "UCM'ye katılmak Ermenistan'a kendi topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçları önlemek için ciddi araçlar sağlıyor. Bu her şeyden önce Azerbaycan'ı ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Parlamentosu'nun Roma Statüsü'nü onaylamak için oylama yaptığı ekim ayında Erivan'ın "yanlış bir karar" aldığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Erivan'ın bu girişimini "dostça olmayan bir adım" olarak nitelendirmişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin komşu Azerbaycan'ın çatışmalar sırasında işlediğini ileri sürdüğü savaş suçlarını gündeme alacağını ve Moskova'yı hedef alma niyetinde olmadıklarını belirterek Rusya'ya güvence vermeye çalıştı.

Ermenistan, daimi bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapıyor.

Bununla birlikte Moskova öncülüğünde kurulan ve birçok eski SSCB üyesinden oluşan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) adlı askeri ittifakın da bir parçası.

Batılı ülkeler, mahkemenin yetki alanının Rusya'nın arka bahçesi olarak görülen bölgeye doğru genişlemesine işaret eden bu onaya övgüde bulunmuştu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan'ın ekim ayında UCM tüzüğünü onaylamasının ardından Putin'e atıfla, "Kremlin'deki otokrat için dünya giderek küçülüyor" ifadesini kullanmıştı.

Erivan, 1999 yılında Roma Statüsünü imzalamış ancak Ermenistan Anayasası ile çeliştiği gerekçesiyle onaylamamıştı.