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Ertuğrul Özkök: 15 milyonluk İstanbul pornoda niye ilk 20’ye giremedi?

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Ertuğrul Özkök: 15 milyonluk İstanbul pornoda niye ilk 20’ye giremedi?
Ertuğrul Özkök: 15 milyonluk İstanbul pornoda niye ilk 20’ye giremedi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, dünyanın önde gelen porno internet sitelerinden Pornhub ve Forbes’ın ortak araştırmasının verilerini bugünkü köşesinde paylaştı.

Özkök, porno sitesine en çok hangi şehirlerden girildiği belirlenen araştırmada Istanbul’un ilk 20’ye giremediğini dile getirdi.

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Böyle bir listenin ilk 20 sırasında İstanbul gibi 15 milyonluk bir şehir niye yok?

Haydi gelin bir ‘Niye giremedik’ testi yapalım.

*

a) Türkiye’de seks o kadar özgür ki, porno sitesine hiç ihtiyacımız yok.

b) Türkler çok ahlaklı insanlar olduğu için, bu tür sitelere itibar etmezler.

c) Bu sitelere giriş devlet tarafından engellendiği için istatistiklerde görünmeyiz.

d) İstanbullular 'Pornhub’cı' değil, rakip porno sitesi olan 'Youporn’cudur”...

 

EN PORNOCU 10 ŞEHİR
1- New York
2- Londra
3- Paris
4- Los Angeles
5- Chicago
6- Osaka
7- Sydney
8- Melbourne
9- Houston
10- Bangkok”

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