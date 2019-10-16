  • BIST 94.137
  • Altın 281,632
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Eşinden boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı

»
Eşinden boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı
Eşinden boşanmak için 5 yıldır mücadele eden Meryem Karalök eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı

5 yıldır eşinden boşanamayan ve "Artık kurtulmak istiyorum" diyen Meryem Karalök, bir duruşmada kendisine tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Şiddet görmesine, tehditler almasına rağmen 5 yıldır eşinden boşanamayan ve “Artık kurtulmak istiyorum” diye isyan etmesiyle gündeme gelen Meryem Karalök, eşinin şikayeti üzerine çağrıldığı karakolda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Karalök, Karataş Cezaevi'ne götürüldü.

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre Meryem Karalök hakkında duruşmaların birinde kendisine sözlü tahrikte bulunan eşine çantayla vurduğu için yaralamadan verilen 150 gün hapis cezasının 3 bin lira para cezasına çevrildi. Kararda yer alan ifadesinde Karalök’ün eşi, çanta kendisine değdiği için yaralandığını iddia ederken “Erkeklik gururum incindi” dediği ve mahkemenin verdiği kararda, çantayı silah sayarak ceza verdiği öğrenildi.

Tutuklama kararı sonrası Karalök'ün ailesi para cezasını ödedi. Karalök telefonu ile arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda kendisine tebligat gelmediğini söyledi. Karalök'ün önümüzdeki günlerde serbest bırakılması bekleniyor.

5 yıldır boşanamıyor

Eşinin başka bir kadınla yaşamasına ve eşinden şiddet görmesine rağmen bir türlü boşanma kararı alamayan Karalök, 3 bin lira ara ceza almasına tepki göstererek para cezasını ödemediği için hakim karşısına çıkarılıyor.

Meryem Karalök 5 yıl önce eşinden boşanmak için dava açmış, 3 yıl önce ret kararı veren Adana 7’nci Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin onarılamayacak şekilde sarsıldığını ispatlaması gerektiğini gerekçe göstermişti. 5 yıl önce açtığı davanın istinaf sürecinde eşinin imam nikahı ile başka bir evlilik yaptığını elindeki fotoğraflarla gösteren Karalök, “Artık kurtulmak istiyorum” şeklindeki isyanı ile gündeme gelmişti. Karalök boşanmak için yeniden dava açmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanmasın16 Ekim 2019 Çarşamba 14:30
  • Putin Erdoğan'ı Kremlin'e davet etti16 Ekim 2019 Çarşamba 14:24
  • Erdoğan: Teröristler silahları bırakıp, güvenli bölgeden çıkarlarsa Barış Pınarı Harekâtı zaten sona ermiş olur16 Ekim 2019 Çarşamba 13:50
  • IMF'den Türkiye tahmini15 Ekim 2019 Salı 18:58
  • Terörle Mücadele Şube Müdürü, aracında ölü bulundu15 Ekim 2019 Salı 17:50
  • Feyzioğlu'ndan ABD'ye yaptırım yanıtı: Sabah, öğle, akşam ayrı uygulayın...15 Ekim 2019 Salı 16:50
  • HDP’li dört belediye başkanı gözaltına alındı15 Ekim 2019 Salı 16:45
  • HDP’lilerin Suriye operasyonu açıklaması engellendi: Milletvekili yaralandı15 Ekim 2019 Salı 16:39
  • Trump: “Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım”15 Ekim 2019 Salı 16:33
  • ÖSO'nun temiz olmayan sicili Türkiye'nin üzerine yamanıyor15 Ekim 2019 Salı 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti