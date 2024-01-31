Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 10 yıl hapis cezası almasından bir gün sonra yolsuzluk suçlamasıyla bu kez eşi Büşra Bibi ile birlikte 14 yıl hapis ve 1,5 milyar rupi (5,3 milyon dolar) para cezası cezasına çarptırıldı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 10 yıl hapis cezası almasından bir gün sonra yolsuzluk suçlamasıyla bu kez eşi Büşra Bibi ile birlikte 14 yıl hapis ve 1,5 milyar rupi (5,3 milyon dolar) para cezası cezasına çarptırıldı. Han dün de devlet sırlarını sızdırmaktan suçlu bulunmuştu.

2022 yılında görevden alınan Han daha önce de yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve halen cezaevinde.

Han, aleyhinde açılan çok sayıda davanın siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Han'ın Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde aday olması yasaklanmış, partisi Pakistan Adalet Hareketi'ne (PTI) kısıtlamalar getirilmişti.

PTI sözcüsü, bugünkü cezanın, Han'ın 10 yıl kamu görevinden men edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Sözcü, kararla ilgili olarak, "Yıkılmakta olan yargı sistemi tarihimizde acı bir gün daha" dedi.