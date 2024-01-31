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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 10 yıl hapis cezası almasından bir gün sonra yolsuzluk suçlamasıyla bu kez eşi Büşra Bibi ile birlikte 14 yıl hapis ve 1,5 milyar rupi (5,3 milyon dolar) para cezası cezasına çarptırıldı.
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han ve eşi, yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, 10 yıl hapis cezası almasından bir gün sonra yolsuzluk suçlamasıyla bu kez eşi Büşra Bibi ile birlikte 14 yıl hapis ve 1,5 milyar rupi (5,3 milyon dolar) para cezası cezasına çarptırıldı. Han dün de devlet sırlarını sızdırmaktan suçlu bulunmuştu.

2022 yılında görevden alınan Han daha önce de yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve halen cezaevinde.

Han, aleyhinde açılan çok sayıda davanın siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Han'ın Pakistan'da 8 Şubat'ta yapılacak genel seçimlerde aday olması yasaklanmış, partisi Pakistan Adalet Hareketi'ne (PTI) kısıtlamalar getirilmişti.

PTI sözcüsü, bugünkü cezanın, Han'ın 10 yıl kamu görevinden men edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Sözcü, kararla ilgili olarak, "Yıkılmakta olan yargı sistemi tarihimizde acı bir gün daha" dedi.

İmran Han ve Büşra Bibi, Han'ın başbakan seçilmesinden aylar önce 2018'de evlenmişti. Çift, Han'ın başbakanlığı döneminde aldıkları hediyeleri kişisel kâr etme amacıyla sattıkları yönündeki suçlamaları reddetmişlerdi.

PTI Başkan Yardımcısı ve eski Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de dün 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Han ve PTI, davaların "düzmece mahkemelerde" görüldüğünü ve yargılamaların aceleyle yürütüldüğünü öne sürüyor.

Han, X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada takipçilerine "Barışçıl kalarak 8 Şubat'ta vereceğiniz oyla tüm adaletsizliklerin intikamını alın" mesajı verdi ve "Onlara sopayla güdülecek koyunlar olmadığımızı gösterin" dedi.

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