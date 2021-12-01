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Ethereum’da dikkat çeken hareket

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Bitcoin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kripto parası olan Ethereum, sert yükselişle tarihi zirvesini zorluyor.
Ethereum’da dikkat çeken hareket

Ethereum bugün yüzde 4 yükselerek 4 bin 700 doları aşarken 4 bin 891 dolarlık tarihi zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Kasım ayında Bitcoin başta olmak üzere pek çok kripto tüm zamanların zirvesini gördü.  Kasımda aynı zamanda piyasada işlem gören kripto paralar, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini görerek tarihi bir rekora imza attı.

Bitcoin, kasımda 69 bin dolar seviyesine ulaşarak rekor kırdı ancak bu ayı 56 bin 950 dolar seviyesinde kapatarak aylık ortalama 7,1 oranında değer kaybetti. Kasım ayını düşük seviyede kapatan Bitcoin, aralık ayına 57 seviyesinin altında başladı.

ETHEREUM

Ethereum ise bu hafta kritik bir ayrışma yaşayarak yükseldi. Geçtiğimiz ay Ethereum, 4 bin 891 dolar dolarla rekor kırarken sonrasında 4 bin doların altına kadar inmişti. Ancak kasım sonuna doğru atak yapan kripto para tarihi zirvesine tekrar yaklaştı. Ethereum’daki yükselişte Ethereum 2.0 adlı yeni güncellemenin etkili olduğu belirtildi.

DOGECOIN VE SHIBA INU SERT DÜŞTÜ

Bu sırada ünlü milyarder Elon Musk’ın twitleriyle gündem olan ve sert yükselişleri nedeniyle dikkat çeken Dogecoin ve Shiba Inu’daki düşüşler dikkat çekti.

Dogecoin bugün yüzde 4, Shiba Inu yüzde 14 düşüş yaşadı.

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