Everest’in zirvesinde mikroplastik bulundu

Yeni bir araştırmaya göre, mikroplastikler dünyanın en yüksek noktalarında, Everest Dağı’nın zirvesinin çevresinde keşfedildi.

Mikroplastikler, zirvenin yaklaşık 400 metre altındaki ‘Everest Dağı’nın Balkonunda’ deniz seviyesinden 8 bin 440 m yükseklikte rastlandı.

Araştırmanın baş yazarı Independent gazetesine verdiği demeçte, plastiklerin kaşiflerin kıyafetleri ve ekipmanlarıyla veya yakın şehirlerden gelen rüzgarlarla dağa ulaşmış olabileceğinden bahsetti.

Plymouth Üniversitesi’nden plastik kirliliği araştırmacısı ve One Earth dergisinde yayınlanan araştırmanın baş yazarı Dr. Imogen Napper şu değerlendirmeyi yaptı: “Sanırım benim için en şaşırtıcı olan, zirvenin hemen altından alınan örneğe bakmak ve orada mikroplastiklerin olduğunu görmek oldu. Bu, mikroplastiklerin, dünya üzerindeki en yüksek dağın zirvesinden en derin deniz tabanında bulunduğu anlamına geliyor ki, bu kesinlikle ufuk açıcı.”

Mikroplastikler, dünyanın çevresini kirleten, beş mm’den daha küçük plastik parçalarıdır. Daha önce Antarktika’daki penguenlerin bedenlerinden, Alpler ve Kuzey Kutbu’ndaki karlara kadar her yerde keşfedilmişlerdi.