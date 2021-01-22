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Fahrettin Koca: Brezilya'ya uçuşlar geçici olarak durduruldu

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.
Fahrettin Koca: Brezilya'ya uçuşlar geçici olarak durduruldu

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya uçuşlarının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

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