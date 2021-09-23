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FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için üçüncü doz kararı: 65 yaş üstü ve yüksek riskli kişiler için onay

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Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, mRNA aşılarında üçüncü dozla ilgili tartışmalar da sürüyor.
FDA’dan Pfizer-BioNTech aşısı için üçüncü doz kararı: 65 yaş üstü ve yüksek riskli kişiler için onay

Corona virüsü salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılarla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlar aşıların etkinliğini sorgulatırken, mRNA aşılarında üçüncü dozla ilgili tartışmalar da sürüyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen corona virüsü aşısının üçüncü doz kullanımıyla ilgili uzun süredir beklenen kararını açıkladı. FDA’dan yapılan açıklamada, üçüncü dozun 65 yaş ve üstü kişiler ile yüksek risk kategorisinde kişilere uygulanmasına onay verildi.

GENİŞ ÇAPLI UYGULAMA İÇİN DAHA FAZLA VERİ

Üçüncü dozun, ikinci dozun üzerinden en az 6 ay geçtikten sonra yapılması gerektiği belirtildi. FDA yetkilileri, aşının geniş çaplı olarak farklı yaş gruplarında uygulanması için daha fazla veriye sahip olunması gerektiğini duyurdu.

Göreve geldiğinden bu yana corona virüsüyle mücadeleye büyük önem verdiğini sık sık yineleyen ABD Başkanı Joe Biden, 16 yaş ve üzerindeki herkesin üçüncü doz aşı olmasını planlıyordu. Biden’ın bu kapsamda FDA ve CDC’den gelecek açıklamalara kilitlendiği biliniyordu.

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