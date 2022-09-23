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Fed ters repo kullanımı rekor seviyeye çıktı

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Fed, son dönemin en agresif sıkılaşmasına imza atarken, ters repo kullanımı da 2,36 trilyon ile rekor seviyeye yükseldi.
Fed ters repo kullanımı rekor seviyeye çıktı

Yatırımcıların kısa vadede yatırım yapacak yer bulmakta zorlanması nedeniyle güvenli liman olarak görülen Fed'in ters repo kanalında park edilen 2,36 trilyon dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı.

Fed'in agresif faiz artışlarına rağmen para piyasası fonları Fed'in gecelik ters repo kanalına para park etmeye devam etti.

Perşembe günü itibariyle 102 piyasa katılımcısı para piyasası fonları gibi karşı tarafların merkez bankasına nakit koyabildikleri Fed’in gecelik ters repo işlemlerine 2.045 trilyon dolar tutarında para yatırdı. Önceki rekor 2,33 trilyon dolarla 30 Haziran tarihinde kaydedilmişti.

Söz konusu imkan yüzde 3,05'lik gecelik faiz sunuyor. Bu oran Fed'in politika faizini 75 baz puan artırdığı Çarşamba gününden önce yüzde 2,30 seviyesindeydi.

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