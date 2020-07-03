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Fed'in 2021 toplantı takvimi açıklandı

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Fed'in 2021 toplantı takvimi açıklandı
Fed'in 2021 toplantı takvimi açıklandı

ABD Merkez Bankasından (Fed) yapılan yazılı açıklamada, gelecek sene gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi gelecek sene de 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak: 26-27 Ocak, 16-17 Mart, 27-28 Nisan, 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki 4 toplantısı ise 28-29 Temmuz, 15-16 Eylül, 4-5 Kasım ve 15-16 Aralık tarihlerinde yapılacak.

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