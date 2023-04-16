Fenerbahçe, Ankaragücü’nü 90+6 golüyle devirdi

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanarak üst üste 2. galibiyetini aldı. Maç boyunca baskın olan sarı-lacivertliler 81’de Sowe’un golüne engel olamadı. 87’de Valencia penaltıdan skoru eşitlerken, 90+6’da galibiyet golünü Crespo kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe 60 puana yükselirken haftayı 66 puanlı Galatasaray’ın arkasında 2. sırada tamamladı. Ankaragücü ise 28 puanla 14. sırada kaldı.

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe, Çarşamba günü Başakşehir deplasmanına çıkacak. Ankaragücü ise Perşembe günü ligde kalma yarışındaki rakiplerinden Giresunspor’u ağırlayacak.

İKİ STOPER DİREKTEN DÖNDÜ!

Devrenin sonunda gol için baskısını iyice arttıran Fenerbahçe’de Szalai, 41. dakikada Arda’nın kullandığı kornerden gelen ortaya iyi yükselip kafa vuruşunda direğe takıldı.

Bu pozisyondan 4 dakika sonra bu kez Samet Akaydın yine Arda’nın kullandığı kornerde kafa vuruşunu yapıp topu üst direğe nişanladı.

SOWE KONTRADAN GOLÜ BULDU

81. dakikada Ankaragücü, Kadıköy’de 1-0 öne geçti. Diack’ın merkezden savunmanın arkasına attığı topu Ali Sowe, Szalai’den hızlı koşup önüne aldı ve ceza sahasına girdi. Sowe ilk vuruşunda kaleci İrfan’a takılsa da soluna doğru açılan topa yine Szalai’den önce dokunup fileleri havalandırdı: 0-1.

PENALTIYI İRFAN CAN ALDI, VALENCIA ATTI

Fenerbahçe 84. dakikada İrfan Can ile penaltı kazandı. Kale ağzında gelen ortayı karşılamak isteyen İrfan, Hanousek’in arkadan müdahalesiyle yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi.

Yapılan itirazlar nedeniyle Valencia, 87. dakikada kullanabildiği penaltıda top ve kaleciyi farklı köşelere gönderip skoru 1-1 yaptı.

90+6’DA GALİBİYETİ GETİREN GOL

Oyuna 78’de İrfan Can ile birlikte giren Crespo, Fenerbahçe’nin galibiyet baskısında golü atan isim oldu. İrfan Can’ın sol kanattan içeriye çevirdiği top ceza sahasına kontrol eden Crespo’nun ilk şutu savunmadan döndü. Seken topu yine kontrol eden Crespo uzak köşeye yerden gönderdiği topta fileleri havalandırdı: 2-1.

ARDA GÜLER GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Arda Güler, performansıyla alkış topladı.

Özellikle ilk yarıda sergilediği performansla dikkati çeken 18 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda aynı anda 3 rakip oyuncuyu geçerek beğeni topladı.

Arda, 78. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

VALENCIA GOLLERE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Enner Valencia, gollerini sürdürdü.

Üst üste 6 maçta gol bulmayı başaran tecrübeli santrfor, son oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında ise rakip fileleri havalandıramamıştı.

Bir haftalık aranın ardından MKE Ankaragücü ağlarını penaltıdan sarsan Valencia, ligdeki 27. golüne ulaştı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT LİGDE İLK KEZ

Fenerbahçe’nin genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon ilk kez bir lig maçına 11’de çıktı.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma kiralık olarak katılan 24 yaşındaki kaleci, Altay’ın sakatlığında ligde forma şansı buldu.

İrfan Can, bu sezon Türkiye Kupası’nda 2 maça ilk 11’de başlamıştı.

OOSTERWOLDE KADRODA

Fenerbahçe’nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından kadroya alındı.

Sarı-lacivertlilerin 19 Mart’ta ligde Alanyaspor’u ağırladığı müsabakaya ilk 11’de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, sakatlanarak maça devam edememişti.

Oosterwolde, yaklaşık 1 ay sonra ilk kez kadroda yer aldı.

FENERBAHÇE’DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres ve Michy Batshuayi de kadroda yer almadı.

Gustavo Henrique de teknik heyet tercihiyle kadroda bulunmadı.