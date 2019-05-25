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Fenerbahçe: Men edilmememiz tavsiye edildi

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Fenerbahçe Spor Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı’nın (CFCB) UEFA Yargı Kurulu’na “Fenerbahçe men edilmesin” tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.
Fenerbahçe: Men edilmememiz tavsiye edildi

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ali Koç yönetiminde yapılan yeni sponsorluk anlaşmaları, bağış kampanyaları, forma ve bilet gelirleri, sermaye artırımı, beklenmedik kur ve faiz artışları, kulübün TFF ve Bankalar Birliği ile borç yapılandırma ve finansal kontrol çalışmaları CFCB’nin men cezası verilmemesini tavsiye etmesinin en önemli nedenleri olarak gösterildi.

CFCB’nin men cezası yerine 2.5 milyon avro para cezası ve iki sezon boyunca UEFA müsabakalarında yer alacak oyuncular için transfer ve kadro sayısındaki kısıtlamalara devam edilmesi tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

2.5 milyon avroluk cezanın da düşebileceğini belirten Fenerbahçe, bunun; ‘Bankalar Birliği ile yapılacak borç yapılandırma sürecinin Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması‘ ve ‘Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde geliştirilen yeni finansal kontrol mekanizmasının Haziran 2019 sonuna kadar tamamlanması‘ şartlarına bağlı olduğunu ifade etti.

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