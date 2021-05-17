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Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!

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Seçime girmesine kesin gözü ile bakılan Ali Koç, listesinde değişime gidecek. Koç'un listesindeki önemli isimlerinden biri Mehmet Ali Aydınlar.
Fenerbahçe'de yönetime sürpriz isim!

Fenerbahçe'de ligin bitmesinin ardından seçim heyecanı başladı. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç, 29 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa 5-6 Haziran'da gerçekleşecek olan kongrede yeniden aday olacak.

AYDINLAR,  KOÇ'UN LİSTESİNDE

Başkan Koç, yönetim listesinde değişime gidecek. Ali Koç'un listesindeki önemli isimlerinden biri ise Mehmet Ali Aydınlar.

 

Aydınlar'ın Aziz Yıldırım dönemindeki gibi voleybol şubesinin başına geçeceği konuşuluyor. Voleybol takımına Acıbadem olarak isim sponsoru olacak Aydınlar ayrıca futbol takımının forma arkası ve basketbol takımı için sponsorluk yapabileceği bilgiler dahilinde. Aydınlar'ın bu sponsorluklar için 10 milyon doları gözden çıkardığı iddia ediliyor.  Öte yandan sarı lacivertliler futbol takımı formasının önü için isim sponsoru arayışlarına da başladı.

Mehmet Ali Aydınlar, 3 Temmuz sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapıyordu. Bu yüzden sarı lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Aydınlar, Fenerbahçe'nin Avrupa'ya gönderilmemesiyle ilgili tartışmadan sonra TFF Başkanlığı'ndan istifa etti. Fenerbahçe Kongresi'nde o dönem hapiste bulunan Aziz Yıldırım'ın karşısına rakip olarak çıktı ve seçimi kaybetti.

ÖNCE YILDIRIM'A DAHA SONRA KOÇ'A DESTEK OLDU

2018 yılında Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, maddi nedenler dolayıyla UEFA ile sorunlar yaşarken Acıbadem forma sponsoru olmuştu. Ekim 2020'de de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya gelmiş Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşma imzalamıştı. O gün Koç şöyle konuşmuştu:

 

"Mehmet Ali Bey ile istişare ettik ve birlikte bir yol arkadaşlığı yapma kararı aldık. Mehmet Ali Bey de söz konusu Fenerbahçe olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağını bize iletti. Çok memnun olduk. Her şeyimizi bir kenara bırakıp 'Fenerbahçemize ne yapabiliriz' diye kafa yoruyoruz. Bugün de paydaşlığımızın imzasını atıyoruz. Mehmet Ali Bey, 'Fener Ol' kampanyamıza da Fenerbahçelilik bilinciyle destek olmuştu, o dönemde kendisiyle bir iletişimimiz oldu.  Bu seferberlik yılında Acıbadem Sağlık Grubu yeniden kulübümüzün yanında olacak."

MEHMET ALİ AYDINLAR: "BU BENİM İÇİN YOL ARKADAŞLIĞI ANLAMI TAŞIYOR"

Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ise Fenerbahçe'ye destek olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek "Ben Fenerbahçeliyim, kulübüme dün de destekte bulunuyordum bugün de bulunuyorum. Yarın da bulunmaya devam edeceğim. Bu benim için bir sponsorluk değil, bir yol arkadaşlığı anlamı taşıyor. Fenerbahçeliliğin değerlerinden biri, taraftar olarak, kulübün nerede ve neye ihtiyacı var ise elinden gelen destekle kulübün yanında bulunmaktır. Bu sebeple bize de nerede ve nasıl ihtiyaç olursa orada yer almaktan mutluluk duyarız. Biz Fenerbahçelilerin, bu büyük camianın da görevi, elimizden gelen her konuda kulübümüzün yürüdüğü bu zorlu süreçte Fenerbahçe'nin ve başkanımızın yanında olmaktır. Bugün, sorumluluk hepimizindir" demişti.

Kaynak: Ajansspor

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