Fenerbahçe'den büyük zafer

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

Fenerbahçe, zorlu Baskonia deplasmanından sonra Olympiakos'u da evinde devirdi. Son saniyeleri büyük heyecan sahne olan maçı 73-72 kazanan temsilcimiz, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı.

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.