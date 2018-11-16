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Fenerbahçe'den büyük zafer

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Korkulu deplasmandan zaferle döndüler.
Fenerbahçe'den büyük zafer

THY Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u deplasmanda 73-72 mağlup etti.

Fenerbahçe, zorlu Baskonia deplasmanından sonra Olympiakos'u da evinde devirdi. Son saniyeleri büyük heyecan sahne olan maçı 73-72 kazanan temsilcimiz, bu sonuçla 6. galibiyetini elde etti. Olympiakos ise 4. kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 1. periyodu 21-18 önde geçti. Maçın 2. çeyreği çekişmeli geçerken, ilk yarı 39-39 beraberlikle tamamlandı. 

Çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmanın son bölümünde Fenerbahçe'de Sloukas, takımını taşıyan isim oldu. Sarı-lacivertli takım, son bölümlerde bu oyuncuyla üst üste sayılar üreterek karşılaşmadan 73-72 galip ayrıldı.

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