Fenerbahçe'nin 10 numarası Arda Güler'le ilgili bilinmeyenleri açıkladı! Premier Lig detayı

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya deplasmanda gol yağdırdı: 0-6. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, futboluyla bir kez daha parmak ısırttı. 68. dakikada oyuna dahil olan 17 yaşındaki futbolcu, 2 şık gole imza atarak övgü alırken, Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

ARDA GÜLER- MESSİ BENZERLİĞİ GÜNDEM OLDU

UEFA’nın resmi hesaplarında da Arda Güler’in çalımları ve pozisyonlarıyla ilgili videolar yayınlandı. Öte yandan Arda’nın attığı ilk gol, Lionel Messi’nin Barcelona’da attığı bir gole benzetildi. Goal.com, Eurosport ve Alman basınında Arda Güler- Messi benzerliği konuşuldu. Birçok yabancı ve yerli sosyal medya hesaplarında da Arda’nın ve Messi’nin golleri yan yana verilerek aradaki benzerlik gösterildi.

EN GENÇ YAŞTA 5 SÜPER LİG GOLÜNE İLK OYUNCU OLDU

OPTA’da da sarı-lacivertli oyuncunun rakamları verildi. OPTA’ya göre Arda Güler, Opta’nın bu alanda detaylı analize başladığı 2007-08 sezonundan bu yana 5 Süper Lig golüne en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu (17 yaş 171 gün).

İNGİLİZCE KONUŞTULAR

Karşılaşmanın ardından Arda Güler’i tebrik eden ilk isim teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcı antrenör Joao da Deus oldu. Arda’ya o sırada bazı uyarılarda da bulunan Jorge Jesus, yardımcısı Joao da Deus aracılığıyla iletişim kurdu. Bu esnada Arda’nın hiçbir tercüman olmadan yardımcı antrenör Deus ile İngilizce konuştuğu görüldü.

10 NUMARANIN BİLİNMEYEN YÖNLERİ

"Fenerbahçe’nin 6-0’lık Kasımpaşa galibiyetinde son 2 golü atarak pastaya çileği koyan Arda Güler’i konuştum dostlarla. Sonra da baba Ümit Güler’e bazı sorular sordum. Gördüklerim, dinlediklerim ve öğrendiklerimden sonra şunu söyleyebilirim: Aile 10 numara… Proje 10 numara… Çocuk da 10 numara… Arda Güler, tesadüfen keşfedilmiş bir yeni yetme değil. Gençlerbirliği Kulübü’nde yetiştirilmiş profesyonel futbolcu adayıydı. Fenerbahçe Spor Kulübü, dürüst bir pazarlıkla bu çocuğu aldı, İstanbul’a getirdi. Dereağzı’ndaki alt yapı organizasyonuna kattı. Sonra da A takımı…

'GENÇ TAKIMDAKİ ARKADAŞLARINDAN KOPMUŞ DEĞİL'

Arda Güler ailesinin hayallerini değil, akılla tasarladığı projesini temsil ediyor. Elbette çok şanslı. Çünkü topla çıktığı yolda, her köşede akıllı insanlar kurumlar ve kulüplerle buluştu. Çocuk masumiyetini kaybetmeden büyükler arasında büyük becerilerle oynuyor. Genç takımdaki arkadaşlarından kopmuş değil. Onları evine davet ediyor, yemek yiyorlar, sohbet ediyorlar, konsol oyunlarıyla eğleniyorlar. Geçen yıl, Mesut Özil ve Jose Sosa’nın da katkılarıyla o arkadaşlarına sevdikleri marka ve modellerden spor malzemeleri alıp hediye etmiş.

'ÖZEL COACH'U VE DİYETİSYENİ VAR'

En önemli yanı: Özel coach’u var. Kulüpteki antrenman ve maç programlarına uygun olarak Arda’yı çalıştırıyor. Özel diyetisyeni var. Hesapla, tartıyla, yağ oranı dikkate alınarak hazırlanmış beslenme programını uyguluyor. Gece gündüz futbol maçlarını izlediğinden okumaya zamanı kalmıyor. O yüzden seyahat ve kamplara giderken yanına mutlaka kitap alıyor. Baba Ümit Güler, anne Serap Güler ve abla Nurgül Güler, onun en yakın arkadaşları!

'LAF ARAMIZDA PREMIER LİG DEVLERİ ÇAĞIRIYOR'

Evi ve aileyi çok seviyor. Laf aramızda Premier League’in devleri de çağırıyor Arda’yı. Ailece “Fenerbahçe’deyiz, daha çok erken. Lütfen bekleyiniz” diyorlar. Oyunda sevilen hallerinden biri, gerektiğinde sağ ayağıyla top sürüp soluyla golünü atması. Bir de sosyal medya var. Uzak duruyor. Polemiklerin ve tartışmaların dışında kalmak istiyor. Ne dersiniz? Bence iyi ediyor!"