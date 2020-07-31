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FIFA Başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

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FIFA Başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması
FIFA Başkanı hakkında yolsuzluk ve rüşvet soruşturması

İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren İsviçre Başsavcısı Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı. FIFA Başkanı Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.

Infantino seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, "FIFA'nın imajını ve saygınlığını geri getireceğiz ve dünyadaki herkes bizi alkışlayacak" demişti. 50 yaşındaki İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi, daha önce UEFA Genel Sekreterliği görevinde de bulunmuştu.

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