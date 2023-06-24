FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 32 takımlı yenilenmiş turnuvanın duyurusu yapıldı

Turnuvaya Avrupa’dan 12 takımlık bir kontenjan ayrıldı.

Chelsea, Real Madrid ve Manchester City, ilk turnuvaya Avrupa’dan katılacak kulüpler olarak açıklandı. Son beş Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımların turnuvaya katılacağı belirtiliyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, bu turnuvanın elit seviye erkekler kulüp futbolunun zirvesi olacağını savundu.

FIFA 2000 yılından by yana Kulüpler Dünya Kupası’nı düzenliyor ancak bu turnuvaya ilgi bir türlü amaçlanan seviyeye çıkarılamadı.

Fas’ta Şubat ayında yapılan turnuvaya yalnızca yedi takım katıldı.

FIFA yenilenmiş formatı ile turnuvaya dünya çapında ilgi uyandırmayı amaçlıyor.

Elemelerden gelecek çok sayıda takım henüz belirlenmiş değil. Ancak üç Avrupa takımının yanı sıra, Brezilya’dan Flamengo ve Palmeiras, Meksika’dan Leon, Amerikan Futbol Ligi MLS'ten Seattle Sounders turnuvada yer alacak.

FIFA, tarihlerin, ev sahibi şehirlerin ve maç takviminin ileriki bir tarihte açıklanacağını duyurdu.

Turnuvaya Güney Amerika’dan altı, Asya, Afrika ve CONCACAF bölgesinden de 4’er takım katılacak.

Okyanusya bölgesinden de bir takım turnuvaya katılacak.

Turnuva, Dünya Kupası gibi dört yılda bir düzenlenecek.

ABD bu büyük turnuvayla birlikte üç yaz üst üste FIFA kupalarına ev sahipliği yapacak.

2024 CONCACAF ile 2026 Dünya Kupası’nın bir bölümü Amerika şehirlerinde oynanacak.