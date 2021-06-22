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Filipinler'in Devlet Başkanı Duterte, aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.
Filipinler'in Devlet Başkanı Duterte, aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zorlu bir mücadele veren Asya ülkelerinden Filipinler'in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, virüse karşı aşı olmayı reddeden kişileri hapse atmakla tehdit etti.

The Straits Times'ın haberine göre, başkent Manila'da aşılama kampanyasına katılımın düşük olması üzerine Duterte, aşı olmak istemeyen kişileri hapse attıracağını söyledi.

Televizyon kanallarında yayınlanan konuşmasında aşı olmak istemeyenlere hitaben Duterte, "Sen seç, aşı ya da seni hapse attırırım." ifadesini kullandı.

Bu sözünün ardından Duterte, "Beni yanlış anlama, bu ülkede bir kriz var." dedi.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 364 bin 239 Kovid-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 23 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkede, 20 Haziran itibariyle yaklaşık 2,1 milyon kişiye aşının iki dozu da uygulandı.

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