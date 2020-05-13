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Filistin Alimler Birliğinden ‘İsrail’le normalleşme propagandası yapan Arap kanallarını izlemek haramdır’fetvası

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Filistin Alimler Birliğinden ‘İsrail’le normalleşme propagandası yapan Arap kanallarını izlemek haramdır’fetvası
Filistin Alimler Birliğinden ‘İsrail’le normalleşme propagandası yapan Arap kanallarını izlemek haramdır’fetvası

Filistin Alimler Birliği, İsrail ile normalleşme propogandası yapan ramazan dizilerinin yayınlandığı Arap kanallarını izlemenin haram olduğu fetvasını verdi.

Filistin Alimler Birliği Başkanı Mervan Ebu Ras, Gazze Şeridi’nde düzenlediği basın toplantısında, Arap ve İslam dünyasıyla ilişkilendirilen bazı medya kuruluşlarının İsrail ile normalleşme propogandası yapan ramazan dizileri yayınlamasını kınadı.

Ebu Ras, Müslüman din kardeşleri olan Filistin halkına karşı Yahudilere destek vermeye yönelik planları bulunan bu kanalları izlemenin İslam hukuku açısından haram olduğunu belirtti.

Filistin Alimler Birliği Başkanı ayrıca söz konusu kanalların boykot edilmesinin vacip olduğunu ifade etti.
Tepkilere neden olan diziler

Suudi Arabistan’ın MBC1 televizyonunda yayınlanan “Mahrac 7” ve “Um Harun” dizileri, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlileri karalamak ve tarihi gerçekleri çarpıtmakla eleştiriliyor.

Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hisselerinin çoğunun Suudi Arabistan’a ait olduğu MBC Medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.

Körfez ülkelerinde son dönemde İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve bunun mümkün olduğu yönünde bir kamuoyu algısı oluşturma çabasına girildiği gözlemleniyor.

Normalleşme yönündeki adımlar karşılıklı toplantılar, ziyaretler ve çalıştaylarla destekleniyor. Başta Filistin halkı olmak üzere bölge halklarının karşı çıktığı ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak üzere ortaya attığı sözde Orta Doğu Barış Planı da birçok Körfez ülkesinde kabul görmüştü.

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