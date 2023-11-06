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SON DAKİKAİsrail, Gazze Şeridi'ne gece boyunca ölümcül saldırılarını sürdürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı: İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?

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Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin uluslararası topluma "İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?" çağrısında bulundu.
Filistin Sağlık Bakanlığı: İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?

Sağlık Bakanı Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başladığı saldırıların 30. gününde uluslararası topluma hitaben bir mesaj yayımladı.

"İnsanların 30 gündür katledilmesi yetmedi mi?" başlığıyla yayımladığı mesajda Keyle, İsrail güçlerinin, uluslararası tüm yasalara çarpa çarpa, medeniyeti inkar ederek Gazze Şeridi'nde hastaneler, ibadethaneler ve okullardaki barınma merkezleri dahil her şeyi hedef almaya devam ettiğini belirtti.

Keyle, "30 gün boyunca devam eden katliamlarda 4 bin 800'ü çocuk olmak üzere 9 bin 700'den fazla kişi şehit oldu. Katliamlar, sağlık personellerini de ayırmadı; 150'den fazla personel şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Hastanelere yardım, ilaç ve yakıt akışının güvenli geçişini sağlamanın, hastanelerdeki yaralılar için bir ölüm kalım meselesi haline geldiğine dikkati çeken Keyle, İsrail'in, yaralıları taşıyan ambulans konvoylarını kasten bombalamasının da onların Mısır'da tedavi için Refah Sınır Kapısına nakledilmelerini engellediğini aktardı.

Keyle, ahlak, hukuk ve insani değerlerin ayrı ayrı düşünülemeyeceğini bir bütün olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı, "Bugün dünya, şiddeti reddeden, çocukları ve kadınların korunması, şefkat çağrısı yapan sloganlarının samimiyeti konusunda gerçek bir sınavla karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Keyle, dünyadaki tüm sağlık bakanlıklarını, tıp ve sağlık federasyonları ile sendikalarını "harekete geçmeye ve Gazze Şeridi'ne ve sağlık sistemine yönelik günlük katliamları reddetme" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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