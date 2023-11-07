Filistinli aktivist Ahid Tamimi, İsrail askerlerince 'teröre teşvik' iddiasıyla gözaltına alındı

İsrailli bir ordu sözcüsü, "Ahid Tamimi, şiddete ve terörist faaliyetlere teşvik şüphesiyle gözaltına alındı" ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist Ahid Tamimi, Batı Şeria'daki evlerine düzenlenen baskın sırasında "teröre teşvik" iddiasıyla gözaltına alındı.

"Cesur kız" lakabıyla bilinen Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, İsrail askerlerinin Ramallah'ın Nebi Salih semtindeki evlerine baskın düzenleyerek kızını gözaltına aldıklarını ve beraberlerinde götürdüklerini söyledi.

İsrailli bir ordu sözcüsü, "Ahid Tamimi, şiddete ve terörist faaliyetlere teşvik şüphesiyle gözaltına alındı" ifadesini kullandı.

Aynı sözcü, "Tamimi sorgulanmak üzere İsrail güvenlik güçlerine teslim edildi." dedi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında Tamimi'nin evine zarar verdikleri ve kullandığı cep telefonlarına da el koydukları belirtildi.

Ahid Tamimi'nin babası da geçen hafta İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.

Tamimi henüz 14 yaşındayken, kolu alçıda olan küçük kardeşinin tutuklamasını engellemek için İsrail askerleriyle mücadele ederken görüntülenmişti.

Ahid Tamimi, 14 yaşındayken İsrail askerlerine direnmiş ve bu hadiseden sonra uluslararası arenada tanınır hale gelmişti.

İsrail askerlerine direndiği için kendisine "Filistinli cesur kız" lakabı verilmişti.

'Filistin davasının' simgesi haline gelen Tamimi'nin devasa portresi, Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim kentinde İsrail'in Batı Şeria ile arasına ördüğü ayrım duvarına çizildi.

Keza Tamimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze'de savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da "Hamas'la bağlantılı olduğunu" ve "şiddeti kışkırttığını" iddia ettiği Filistinlilere yönelik tutuklamalar gerçekleştiriyor.