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Financial Times’tan seçim öngörüsü: “Erdoğan dönemi bitecek mi” sorusuna yanıt verdiler

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İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir derlemeye imza attı.
Financial Times’tan seçim öngörüsü: “Erdoğan dönemi bitecek mi” sorusuna yanıt verdiler

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, 2023 öngörülerini kapsamlı bir derleme ile yayınladı. Makalede, 2023 yılında olması beklenen öngörüler yer alırken bu konuda gazetenin editör ve muhabirlerine sorular yöneltildi. Muhabir ve editörlerin uzmanlık alanlarına göre soruların yer aldığı analizde Türkiye de yer aldı.

2023 seçimleri ile ilgili bir soru gazetenin Türkiye muhabiri Laura Pitel’e yöneltildi. Gazetenin, “Türkiye’de haziran ayında yapılacak seçimlerde Erdoğan dönemi bitecek mi” sorusuna Pitel, “Hayır” yanıtını verdi.

“İMAMOĞLU’NA VERİLEN CEZA TEPKİ YARATACAK MI”

Pitel, “Recep Tayyip Erdoğan adil ya da kirli bir dizi metot uygulayarak azalan desteğine rağmen görevde kalmaya çalışacak. Görev süresini 30 yıla çıkarmasının Türkiye’nin halihazırda kötü olan ekonomisi, düşük yaşam standartları ve bireysel özgürlüğe sonuçları olacaktır” dedi.

Financial Times muhabiri muhalefetin seçeneklerini de değerlendirdi. Pitel, “Burada joker ise şu olacak, Erdoğan’ın en çok gündeme gelen rakiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak cezasının muhalefette durdurulamaz bir tepki yaratması ve muhalefete güç vermesi olacak” yorumunu yaptı.

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