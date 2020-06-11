Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest bırakıldı

ABD’de George Floyd'un ölümüne neden olan dört polisten Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Minneapolis kentinde gözaltına alınırken polis tarafından öldürülen George Floyd'un cinayeti davasında yargılanan 4 polislerden biri olan Thomas Lane’ın kefaleti ödendi.

Şerif Ofisi kayıtlarına göre, Hennepin County hapishanesinde tutulan 37 yaşındaki eski polis Thomas Lane 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

25 Mayıs'ta Minneapolis şehrindeki gözaltı işlemi sırasında boynuna dizini basarak siyah George Floyd’un ölümüne neden olmakla suçlanan Derek Chauvin hakkında 2. dereceden cinayet suçuyla dava açılırken, olaya karışan diğer 3 polis Tou Thao, Thomas Lane ve Alexander Kueng de suça yardım ve yataklık etmekten dava açılmıştı.

Lane’in avukatı Earl Gray, müvekkilinin Floyd'a yardım etmeye çalıştığını savunmuştu.

Her dört polis, cinayetten sonra Minneapolis polis departmanından kovulmuştu.