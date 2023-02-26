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Formula 1’in iki efsane pilotu Michael Schumacher ve Ayrton Senna Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu!

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Formula 1’in iki efsane pilotu Michael Schumacher ve Ayrton Senna Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu!
Formula 1’in iki efsane pilotu Michael Schumacher ve Ayrton Senna Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu!

Formula 1’de en unutamadığınız pilot kimdir diye sorulsa, cevabınız ne olur? Yakın dönemi hatırlayanlar hemen Michael Schumacher cevabını verecektir kuşkusuz. 1980’leri hatırlayanlar içinse bu sorunun tartışmasız cevabı Brezilyalı Ayrton Senna’dır. Peki bu iki efsaneyi yan yana görmek ister misiniz? Yaşadıkları şampiyonluklar ile yarıştıkları otomobil markalarını kendi dönemlerinde ikonlaştıran Formula 1’in iki efsane pilotu Alman Michael Schumacher ve Brezilyalı Ayrton Senna, kendileri gibi efsane olan spor otomobillerin arasında Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu!

Kazak sanatçı Talgat Duishebayev’in imzasını taşıyan ve karşılarına geçtiğinizde sohbet etme hissi uyandıracak kadar gerçekçi olan hiperrealist silikon heykelleri ile ziyaretçilerini bekleyen Schumacher ve Senna, Kıbrıs Araba Müzesi’ndeki birbirinden özel otomobilleri keşfederken artık size eşlik edecek.

Efsaneler Kıbrıs Araba Müzesi’nde!

1994’te Ford ve 1995’te Renault’la yaşadığı şampiyonlukların ardından, 2000-2004 yılları arasında Ferrari ile üst üste yaşadığı dünya şampiyonlukları Schumacher’i, haklı olarak, Formula 1’in en unutulmaz ikonlarından birine dönüştürdü. Dile kolay, 7 dünya şampiyonluğu! Üç dünya şampiyonluğu bulunan ve 1994’te yine lider götürdüğü bir yarışta geçirdiği bir kaza sonucu hayatını kaybeden Senna ise kendisini izleme şansına erişmiş pek çokları tarafından gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotu olarak kabul ediliyor.

Efsane pilotlar, kendilerine yakışır şekilde, Kıbrıs Araba Müzesi’nin efsane spor otomobillerini sergilediği galeride bulunuyor. Schumacher ve Senna’nın yüzlerini döndükleri yönde ise müzenin duvarında asılı duran 1979 model Ferrari 308 GTS onları selamlıyor. Ayrıca 300 km hız sınırını aşan ilk seri üretim otomobil Jaguar’ın yanı sıra; Lamborghini Murcielago Roadster, Dodge Viper SRT10 Final Edition, FORD GT40 gibi efsane olmuş pek çok spor otomobili de pilotların yer aldığı salonda görmek mümkün. Müzenin ana salonunda ise 1901 Model Crestmobile, 1903 model Wolseley ve 1909 model Buick gibi otomobil tarihinin önemli örneklerinin yanı sıra; 1918 T Ford Runabout ve 1930 Willys Overland Whippet Deluxe,1964 Dodge Dart, 1970 Ford Escort Mk1 RS 2000 gibi dönemlerinin en gösterişli pek çok aracı aynı çatı altında buluşuyor.

 

Kıbrıs Araba Müzesi, haftanın her günü ziyarete açık!

Michael Schumacher ve Ayrton Senna ile 150’nin üzerinde klasik otomobili görmek isteyenlerin yapması gereken tek şey ise haftanın her günü ziyarete açık olan Kıbrıs Araba Müzesi’ne gelmek. Üstelik; KKTC vatandaşları ile Yakın Doğu Oluşumu okullarında eğitim alan tüm öğrenciler ve Oluşum kurumlarında çalışan herkes, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarih Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi’nde olduğu gibi Kıbrıs Araba Müzesi’ni de ücretsiz olarak ziyaret edebiliyor. Ayrıca KKTC’de eğitim gören öğrenciler ile KKTC’de turist olarak bulunan 18 yaş altındakiler de tüm müzeleri yine yüzde 50 indirimli gezebiliyor. 

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