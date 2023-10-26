  • BIST 7706.41
  • Altın 1818.598
  • Dolar 28.1659
  • Euro 29.7472
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHollanda'da anneler, Gazze'de öldürülen çocuklar için yürüdü

Fransa Gazze için hastane gemisi gönderdi

» »
Fransa, İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle insani krizin feci boyutlara ulaştığı Gazze için hastane gemisi gönderdi.
Fransa Gazze için hastane gemisi gönderdi

BFMTV'nin haberine göre, Tonnerre isimli hastane gemisi, dün yerel saatle 16.00'da Fransa'nın Toulon Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti.

Geminin, İsrail'in hedef gözetmeyen ağır hava saldırılarında yaralananlar ile yakıt ve tıbbı malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'deki hastanelere destek sunacak.

İlk etapta hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlayacak gemi, ikinci etapta acil servis gibi faaliyet gösterecek.

199 metre uzunluğundaki geminin, iki ameliyathane, bir röntgen odası ve en az 69 yatak kapasitesi ile hizmet vermesi bekleniyor.

2007'den bu yana hizmet veren Tonnerre, kriz yönetimi, taşıma, tıbbi tahliye ve destek operasyonları için kullanılıyor.

Fransa, hastane gemilerini COVID-19 salgını döneminde deniz aşırı topraklarına göndermişti.

Çoğunluğu kadın ve çocuk 5 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in su, elektrik, gıda ve yakıt girişine yönelik tam ablukası sürüyor.

İsrail'in hava saldırıları nedeniyle bölgedeki yıkım her geçen gün artarken, 2,3 milyon kişi temel gıda maddelerine erişim sağlayamıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsrail: Ordumuz hazır, siyasi talimat bekliyoruz24 Ekim 2023 Salı 14:28
  • Gazze’de 13 günde ölenlerin sayısı, 2014’te göre yüzde 84 fazla21 Ekim 2023 Cumartesi 13:27
  • İsrail'in saldırılarında Gazze'de 5 bin 500 bina tamamen yıkıldı21 Ekim 2023 Cumartesi 11:28
  • İsrail ordusu, Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi20 Ekim 2023 Cuma 12:02
  • Facebook'tan İsrail-Filistin çatışması gerekçesiyle "geçici kısıtlama" güncellemesi19 Ekim 2023 Perşembe 17:04
  • İsrail Gazze'de fırınları hedef alıyor19 Ekim 2023 Perşembe 16:29
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 bin 785 kişi öldürüldü19 Ekim 2023 Perşembe 14:38
  • Filistin Sağlık Bakanlığı: 3 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybetti18 Ekim 2023 Çarşamba 13:27
  • İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı sonrası Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te genel grev18 Ekim 2023 Çarşamba 10:37
  • Çin'den BM Güvenlik Konseyine Filistin konusunda acil adım atma çağrısı16 Ekim 2023 Pazartesi 20:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti