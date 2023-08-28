  • BIST 7716.67
  • Altın 1630.131
  • Dolar 26.4097
  • Euro 28.5081
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Fransa'da kız öğrenciler okullarda çarşaf giyemeyecek

» »
Devlet okullarında “çarşaf ve abaya” gibi kıyafetlerin yasaklanacağı açıklandı.
Fransa'da kız öğrenciler okullarda çarşaf giyemeyecek

Fransa'da Müslüman kız öğrencilerin giyimine yönelik bir karar alındı. Devlet okullarında, “çarşaf ve abaya” gibi bol ve uzun kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanacağı duyuruldu.

Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal, bir televizyon programında verdiği röportajda, "Artık okullarda çarşaf giymek mümkün olmayacak" dedi.

Ülkedeki laiklikle ilgili yasaların ihlal edildiğini ileri süren Attal, öğrencilerin dininin, kıyafetlerine bakarak tespit edilmemesi gerektiğini savundu.

Fransa’da 2004'te okullarda başörtüsü, 2010 yılında kamuya açık alanda peçe kullanımı yasaklandı.

Geçen yıl da sporcuların müsabakalara başörtüsü ile çıkmasını engelleyen düzenleme onaylandı.

Fransa'da bu tür kararlar için laiklik değerlerini korumaya çalışılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'da bağımsızlığın 32'nci yılı savaşın gölgesinde geçiyor24 Ağustos 2023 Perşembe 08:06
  • Avrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:27
  • Euro Bölgesinde yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 5,3'e geriledi18 Ağustos 2023 Cuma 18:11
  • AB gaz depolarının doluluk oranı neredeyse yüzde 90'ı buldu18 Ağustos 2023 Cuma 09:36
  • Almanya'da hükümet esrar tasarısını kabul etti16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:54
  • Alman hükümeti marihuananın sınırlı yasallaşması için adım attı16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:05
  • Hollanda’da Dilan Yeşilgöz’ün parti liderliği kesinleşti, ülkenin ilk kadın başbakanı olabilir14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:41
  • Hollanda’da cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılacak13 Ağustos 2023 Pazar 20:30
  • Danimarka Kuran yakma eylemlerini yasaklamayı tasarlıyor31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:51
  • Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Son büyüme verileri cesaret verici31 Temmuz 2023 Pazartesi 08:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti