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Fransa'da morgda bekletilen cenazeler için para istenmesine tepki

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Fransa'da morgda bekletilen cenazeler için para istenmesine tepki
Fransa'da morgda bekletilen cenazeler için para istenmesine tepki

Fransa'da, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitiren kişilerin cenazeleri için morg ücreti alınmasına tepki büyüyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, tarım ve gıda ürünleri bakımından dünyanın en büyük pazarı durumundaki Rungis Uluslararası Pazarı'nda morga dönüştürülen bir depoya konulan cenazeler için ailelerden altı gün karşılığında 159 Avro, her ek gün için 35 Avro ve bir saat süreyle cenazeyi görebilmek için de 55 Avro ücret isteniyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, bu ücretlerin ailelerden talep edilmesinin "normal olmadığını" belirterek, uygulamanın gözden geçirilmesini talep etti.

Pazarın başkanı Stephane Layani de bu uygulamaya tepki göstererek, "Çok kızgınım ve tiksinti duyuyorum" dedi.

Morga dönüştürülen deponun herhangi bir ücret alınmadan tahsis edildiğini ifade eden Layani, "Koronavirüs krizinden faydalanıp gözü yaşlı ailelerden ücret talep edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.

Fransa Cenaze Şirketleri Başkanı Sandrine Thiefine de durumun "kabul edilemez’ olduğunu vurguladı.

Ailelerin buna sert şekilde tepki gösterdiğinin altını çizen Thiefine, bu ücretleri devletin üstlenmesi gerektiğini söyledi.

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