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Fransa’yı ayağa kaldıran tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede milyonları sokağa döken emeklilik yaşını yükseltme kararını imzaladı.
Fransa’yı ayağa kaldıran tartışmalı emeklilik reformu yasalaştı

Fransa’da büyük tartışma ve protestolara neden olan emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu yasa, Anayasa Konseyinin, emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkaran reformu ana hatlarıyla onaylamasının ardından Macron tarafından da imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Reformun yasalaşmasıyla ülkedeki emeklilik yaşı, kademeli olarak 2030’a kadar 64’e çıkacak.

Konseyin kararı ülkede ciddi tepkilere yol açmıştı. Yerel basın, Macron’un hafta başında açıklama yapacağını aktardı.

GÖSTERİLER ŞİDDETLENDİ

Sendikalar dün Macron’un salı günü Elysee Sarayı’nda görüşme teklifini reddederek hükümetle 1 Mayıs’a kadar görüşmeyeceklerini belirmişti.

Konseyin kararından sonra muhalefetten tepkiler yağarken Fransızlar Paris, Lyon, Rennes ve Nantes kentleri başta olmak üzere ülke genelinde sokağa indi. Polis ve göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, polis, protestoculara cop ve biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Fransız basını başkentte 112 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Fransa’da hükümetin, emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart’ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alındı.

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